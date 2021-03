Guilty Gear Strive obtient des images de jeu pour ses deux derniers personnages de lancement

Anji Mito et I-No se déchaînent.

Guilty Gear Strive vient peut-être d’être frappé avec un retard de deux mois, mais cela n’a pas empêché Arc System Works de sortir une nouvelle bande-annonce de gameplay. La vidéo ci-dessus montre à la fois Anji Mito et I-No, les deux personnages les plus récemment révélés du titre. Comme nous nous en attendons à Strive, ils sont superbement rendus et animés, arborant des mouvements d’aspect malade. Nous ne pouvons toujours pas oublier à quel point le nouveau design de I-No est cool.

Avez-vous hâte de mettre la main sur l’un de ces personnages lors du lancement de Strive cet été? Invoquez une guitare électrique dans la section commentaires ci-dessous.

