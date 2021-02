Guilty Gear Strive Guide des personnages, des mouvements et des combos

Arc System Works nous montre les avantages des personnages et des combos de Guilty Gear Strive. Il hallucine avec tout ce qu’ils peuvent faire.

Guilty Gear Strive arrivera sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en 2021 (9 avril) et Arc System Works nous montre les mouvements que ses personnages peuvent effectuer. Et il est très important de savoir comment faire combos dans Guilty Gear Strive, livraison d’une saga de combats qui ne donne presque rien.

Contrairement à Dragon Ball FighterZ, des mêmes développeurs, Guilty Gear possède un système de combat un peu plus exigeant. Bien que les experts disent qu’avec Strive, ils l’ont simplifié. Dans la tranche précédente de la saga, il y a le mode « Style », avec lequel nous avons des combos automatiques et autres. Quelque chose de similaire à ce que nous avons déjà vu dans Marvel Vs Capcom 3. Mais l’idéal, et si nous voulons être un PRO dans Guilty Gear Strive, est d’apprendre les combos tels quels et sans aide.

Guilty Gear Strive Guide des personnages et des mouvements

La liste des combattants de Guilty Gear Strive est très variée. Nous avons tout et des personnages très fous, sans oublier que nous aurons un nouveau personnage avec un design très perrón. Arc System Works télécharge progressivement les mouvements des personnages sur sa chaîne YouTube, donc dans ce guide, nous allons publier les vidéos téléchargées par ASW.

Les vidéos sont en anglais, mais en regardant les personnages en action, vous pouvez parfaitement comprendre ce que nous voyons à l’écran. Plus tard, lorsque le jeu est sorti, il est fort probable que, comme Guilty Gear Xrd Revelator, il existe un moyen de créer des combos. Les gens seront également au top pour offrir leurs meilleures combinaisons, alors gardez un œil sur 45Secondes.fr car nous téléchargerons également nos meilleurs combos dans Guilty Gear: Strive.

REMARQUE: Comme tout jeu vidéo de combat, à chaque mise à jour, il est probable que les personnages aient plus de mouvements, que les dégâts aient sinon nerf ou augmenté.

Guide de Millia sur Guilty Gear Strive

Le guide de Zato sur Guilty Gear Strive

Guide Ramlethal dans Guilty Gear Strive