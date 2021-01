Guilty Gear Strive confirme un certain nombre de modes solo

Le développeur Arc System Works a confirmé un tas de modes solo pour son prochain combattant, Guilty Gear Strive. Si vous n’avez pas envie de tester vos compétences en ligne, il devrait encore y avoir beaucoup à voir, y compris un mode histoire complète qui sera apparemment révélé à une date ultérieure.

Il semble que le mode arcade soit l’attraction principale, qui vous permet de sélectionner un personnage et d’affronter une série d’adversaires de plus en plus difficiles. Apparemment, selon la façon dont vous vous battez, le mode arcade offre des chemins de ramification. Et si les choses deviennent vraiment difficiles, d’autres personnages peuvent apparaître pour vous aider. Intéressant.

Ensuite, il y a le mode mission, qui vous charge de compléter une énorme liste d’objectifs. En progressant, vous apprendrez tout, des bases des jeux de combat aux stratégies et techniques les plus avancées de Guilty Gear Strive.

Au-delà de cela, nous avons un mode de survie, qui vous permet de résister à toute attente. Pendant ce temps, le mode tutoriel devrait être le premier port d’escale pour les débutants, et le mode formation est pour quand vous voulez le tester. Enfin, le mode versus est exactement ce à quoi vous vous attendez; vous pouvez vous battre soit contre un autre joueur localement, soit contre le CPU.

Guilty Gear Strive sera également livré avec une galerie dédiée, mais encore une fois, c’est un mode que Arc System Works ne montrera pas encore.

