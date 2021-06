Guilty Gear Strive atteint 300 000 ventes

Sorti la semaine dernière, Guilty Gear Strive a dépassé les 300 000 ventes sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Steam. À première vue, cela peut sembler peu, mais le contexte est nécessaire : Guilty Gear a toujours été une propriété très niche enfouie dans le genre de jeu de combat déjà niche. Il est fort probable qu’il s’agisse de loin de l’entrée la plus vendue de la série, et ce sera probablement l’épisode le plus réussi de la franchise.

Guilty Gear lui-même existe depuis les années 90; il a fait ses débuts sur la PlayStation originale en 1998. Depuis lors, il y a eu six jeux principaux, renforcés par huit versions mises à jour et six titres dérivés pour la plupart étranges.

Guilty Gear Strive mérite le succès, en ce qui nous concerne. C’est un jeu de combat fantastique, et nous devrions avoir une critique complète pour vous très bientôt.