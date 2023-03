Guillermo del Torro et Netflix remake Frankenstein – Ces stars sont là

Le partenariat des icônes de l’horreur Guillermo del Torro et Netflix contribué à l’anthologie de la série à succès Cabinet de Curiosités premiers fruits l’an dernier. A également reçu la version de del Torro de « Pinocchio » récemment un Oscar du meilleur film d’animation. Raison suffisante pour le service de streaming du réalisateur culte pour réaliser un rêve longtemps caressé.

La version de Frankenstein de Guillermo del Torro arrive sur Netflix

Comme del Torro, qui a percé avec Pan’s Labyrinth en 2006, l’a révélé à plusieurs reprises dans le passé, il en rêvait depuis qu’il était enfantpour implémenter leur propre version du classique « Frankenstein » de Mary Shelley.

Cette opportunité s’est présentée à lui il y a plus de dix ans, mais elle n’a Le projet chez Universal finalement suspendu. Le première adaptation cinématographique de 1931 est depuis longtemps un classique de l’histoire du cinéma et est également distribué par Universal.

Le film de 1931 a façonné l’image du monstre de Frankenstein. ©Universel

Selon la date limite, del Torro actuellement sur le script travailler sur sa version du roman gothique et aussi être d’accord avec Acteurs des pourparlers de négociation condition. Cependant, comme le projet est encore à un stade très précoce de développement, rien de définitif encore.

Ces acteurs seraient dans Frankenstein de del Torro

Comme le magazine de l’industrie l’a également révélé, les trois premiers rouleaux de deux étoiles Marvel et une icône d’horreur actuelle être occupé. J’aurais dû être en conversation depuis longtemps Oscar Isaac (Chevalier de la lune, guerres des étoiles) être.

De plus, la star de « Spider Man » Andrew Garfield faire partie de la fête, ainsi que Mia Gothqui grâce à des films comme Pearl, X et plus récemment Infinity Pool comme un absolu Étoile filante d’horreur est applicable.

La dernière adaptation cinématographique du matériau « Frankenstein » par 20e Century Studios était personnel au top. Dans Victor Frankenstein – Génie et folie » (2015) est JAmes McAvoy (le jeune Professeur X dans « X-Men » ou actuellement à OUAH comme Lord Asriel dans « His Dark Materials ») comme Viktor Frankenstein et Daniel Radcliffe, acteur de Harry Potter comme Igor à DisneyPlus voir.

On ne sait toujours pas quels rôles Isaac, Garfield et Goth joueront dans le nouveau classique de l’horreur. Cependant, il serait concevable que Isaac le bon docteur incarne et Igor, le bras droit de Garfield (Au fait, ce personnage n’existe pas dans l’original Mary Shelley).

Goth, cependant, pourrait jouer un rôle en L’épouse de Frankenstein Elisabeth fournir. Mais peut-être que tout se passera très différemment. Quelle est l’approche de del Torro ; si l’histoire devant un décor historique ou à l’époque moderne joue et quand pouvons-nous profiter de la nouvelle création du « Master of Horror » ? Nous restons à l’écoute !