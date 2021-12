Guillermo del Toro veut faire son propre film sur les animaux de compagnie

Le cinéaste acclamé Guillermo del Toro est toujours occupé à travailler sur un projet à l’autre, bien qu’il y ait une certaine histoire de Stephen King qu’il aimerait intégrer à ses efforts créatifs. En tant que personne avec beaucoup d’appréciation et d’expérience dans le genre de l’horreur, il est naturel que l’une des histoires de King suscite l’intérêt de del Toro. Comme il l’a expliqué récemment sur le podcast The Kingcast, le cinéaste se sent maintenant attiré par Sématiste pour animaux de compagnie, se retrouvant surtout hanté par son histoire après être devenu père.

«Vous savez le roman que j’aurais tué pour l’adapter, et je sais qu’il existe deux versions, et je pense toujours que peut-être dans un univers dérangé, je pourrai le refaire un jour, c’est Pet Sematary. Parce qu’il a non seulement les meilleures lignes finales, mais cela m’a fait peur quand j’étais jeune. En tant que père, je le comprends maintenant mieux que je ne l’aurais jamais fait et cela me fait peur. Cent fois plus.

Cela a certainement du sens. Sématiste pour animaux de compagnie suit Louis Creed, un médecin qui déménage sa famille dans une nouvelle maison dans la campagne du Maine pour commencer une nouvelle vie. Malheureusement, son jeune fils Gage est tué dans un accident de voiture et le père en deuil est incapable de passer à autre chose. Il enterre le garçon dans un cimetière local hanté par des forces surnaturelles qui ramènent Gage à la vie, mais il n’est plus l’enfant doux et innocent qu’il était, mais quelque chose de complètement différent.

Guillermo del Toro reconnaît également que ses chances d’adaptation Sématiste pour animaux de compagnie semblent minces, car il y a déjà eu de multiples adaptations faites. Mary Lambert a réalisé l’original Sématiste pour animaux de compagnie qui est sorti en 1989, et ce film est considéré comme un classique du genre horreur et l’un des plus grands films basés sur Stephen King. Après que Lambert ait dirigé une suite qui n’a pas été aussi bien reçue, la franchise a été redémarrée plus récemment avec un nouveau film en 2019 des réalisateurs Dennis Widmyer et Kevin Kolsch. Il a rencontré des critiques mitigées, de nombreux fans affirmant qu’il ne pouvait pas toucher à l’original, bien que d’autres aient apprécié la tournure de l’histoire et une interprétation alternative de l’intrigue.

Pour l’instant, le plan de Sématiste pour animaux de compagnie est d’étendre davantage la franchise avec une préquelle à venir qui sera directement diffusée en streaming. Se déroulant des décennies avant les événements du film de 2019, la préquelle suit Jackson White en tant que jeune Jud Crandall avec le casting comprenant également Jack Mulhern, Forrest Goodluck, Natalie Alyn Lind et Isabella Star LaBlanc. Plus récemment, Samantha Mathis et Henry Thomas ont rejoint le casting. Lindsey Beer est la réalisatrice. Le sans titre Sématiste pour animaux de compagnie prequel fera ses débuts exclusivement sur Paramount +.





Quant à Guillermo del Toro, les fans auront d’autres projets d’horreur à attendre de la part du cinéaste. Cela inclut sa prochaine série Netflix Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro, qui sortira sur Netflix en 2022. Également en préparation chez le streamer, une animation en stop-motion Pinocchio film co-réalisé par del Toro et Mark Gustafson et mettant en vedette les voix de Gregory Mann, Ewan McGregor, Ron Perlman, Christoph Waltz, Tilda Swinton et Cate Blanchett. Cette nouvelle vient de The Kingcast.





