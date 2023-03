Guillermo del Toro remporte l’Oscar du meilleur film d’animation, combien d’Oscars a-t-il ?

Oscars 2023

Guillermo del Toro vient de remporter son troisième Oscar pour le film d’animation pinocchiode Netflix.

©Getty ImagesGuillermo del Toro a remporté l’Oscar pour Pinocchio

Le film pinocchiode Guillermo del Toro, a remporté le prix du meilleur film d’animation lors de la livraison de Oscars 2023 alors maintenant le natif de Guadalajara a trois Oscars. En 2017, Guillermo del Toro a remporté deux Oscars pour La forme de l’eau, qui a remporté le prix du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Lors de son discours de remerciement, le réalisateur de 58 ans a souligné que l’animation est du cinéma et a demandé que ce genre soit maintenu dans la conversation. En outre, a remercié Netflix et Ted SarandosPDG de la plateforme de streaming, pour avoir cru en lui et en son projet.

+ Guillermo del Toro remercie sa femme Kim Morgan après avoir remporté l’Oscar pour Pinocchio

En plus de remercier Ted Sarandos et Netflix, Guillermo del Toro a remercié ceux qui, selon lui, sont les amours de sa vie: »À ma femme Kim, mes filles, ma mère et mon père, qui ne sont pas là, mais que je porte dans mon cœur et que je les aime.« , a-t-il déclaré lors de son allocution.

+ Quels films ont été nominés pour le meilleur long métrage d’animation aux Oscars 2023 ?

En plus de pinocchiode Guillermo del Toro, ont été nominés Marcel la coquille avec des chaussures, Le Chat Botté, le dernier Vœu, La bête de la mer et devenir rouge.

