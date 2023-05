Guillermo del Toro rejoint les critiques pour louer Spider-Man: Across the Spider-Verse

Tout est prêt pour le retour de Miles Morales, Gwen Stacy, Peter B. Parker et bien d’autres dans Spider-Man: à travers les Spider-Verse, la suite tant attendue du film d’animation de 2018 qui a marqué un avant et un après dans le monde de l’animation, mais aussi dans les adaptations de bandes dessinées. C’est une sortie anticipée qui a même reçu l’approbation du cinéaste oscarisé Guillermo del Toro. Après que les premières réactions des critiques ont commencé à frapper le Web, del Toro s’est joint à eux pour offrir ses propres éloges à À travers le vers d’araignée avec une publication sur Twitter.





« SPIDER-VERSE comblera et guérira », a tweeté le réalisateur.

L’histoire aura à nouveau Miles comme protagoniste, cette fois aux commandes de ses pouvoirs mais essayant de trouver sa place dans le monde en tant qu’adolescent et en tant que héros dont Brooklyn et le monde ont besoin. Sa recherche le conduira à rencontrer un groupe de Spider-People qui cherche à sauver le multivers, dirigé par Miguel O’Hara. Ce que Miles ne sait pas, c’est que son monde est celui qui peut mettre les autres en danger, puisque c’est de là que le nouveau méchant, The Spot, déchaîne le chaos. Miles doit affronter les autres Spider-People, son nouvel ennemi et ses propres croyances pour sauver tout ce qu’il aime sans mettre le multivers en danger.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse stars Shameik Moore, Hailee Steinfeld et Jake Johnson, qui reprennent leurs rôles de Dans le Spider-Verse. Oscar Isaac reprendra également le rôle de Spider-Man 2099, apparu pour la première fois dans la scène post-générique du premier film. Ils seront rejoints par de grands noms comme Issa Rae, Karan Soni, Jason Schwartzman, Daniel Kaluuya, Shea Whigham, Jorma Taccone et plus encore.

Spider-Man: Across the Spider-Verse’s First Reactions Surface Online

Sortie de Sony Pictures

Bien que le film arrive le 2 juin, les premières réactions sont déjà apparues, et elles mettent à nouveau en évidence l’œuvre d’art derrière l’animation, et le ton plus sombre de l’histoire par rapport à l’épisode précédent, ce qui semble être attrayant pour del Toro. Comme l’indique une première réaction :

« Chaque cadre mérite d’être accroché dans un musée. »

« C’est plus sombre et plus triste que ce à quoi je m’attendais, mais nécessaire. »

« Les nouveaux Spider-People sont tous incroyables ! Across the Spider-Verse ne sent jamais sa longueur. »

« C’est une histoire plus grande, répartie sur ce film et le suivant. »

« Cela ressemble vraiment à la première entrée d’une histoire en deux parties et devient prévisible à la fin. »

« Mais la véritable superpuissance du film est sa profondeur émotionnelle et son beau ton mélancolique. »