Guillermo del Toro parle de la première de sa version de Pinocchio

L’histoire de Pinocchio, l’un des personnages les plus populaires de la littérature italienne classique, recevra non pas une, mais deux nouvelles adaptations produites par de grands talents hollywoodiens. Le premier est un remake en direct du classique de Walt Disney Pictures, qui sera réalisé par Robert Zemeckis et avec Tom Hanks dans le rôle de Geppeto.

L’autre projet est tout aussi intriguant si l’on tient compte du fait qu’il s’agit d’un projet passionné du réalisateur mexicain Guillermo Del Toro, l’une des voix les plus intéressantes du genre du mystère et de la fantasy noire. Son film sera une comédie musicale en stop motion dont la première sera exclusivement pour Netflix.

Les fans de Del Toro n’ont pas pu s’impatienter pour l’histoire qui s’est développée en collaboration avec Mark Gustafson, co-réalisateur du projet. Malgré le fait que les détails sur le film se soient fait rares, tout semble indiquer qu’il ne faudra pas trop attendre pour le voir, puisqu’une date de sortie est estimée pour l’année prochaine.

« Le film sortira au dernier trimestre de 2022. C’est drôle parce que près de cinq ans se sont écoulés depuis » La forme de l’eau « et maintenant il va y avoir deux films consécutifs », a déclaré Del Toro lors d’une conférence avec Collider dans le cadre de la promotion de « Nightmare Alley », son nouveau long métrage.

Le film d’animation de Del Toro présente également une distribution vocale exceptionnelle qui comprend les talents de Cate Blanchett, Christoph Waltz, Ewan McGregor, Finn Wolfhard, Tilda Swinton, Tim Black Nelson, Ron Perlman, John Turturro, Burn Gorman, Gregory Mann et David Bradley, certains d’entre eux étant déjà des collaborateurs réguliers dans sa filmographie.

Actuellement, Guillermo del Toro attend la première de « Nightmare Alley » le 17 décembre. Le film sera une adaptation du roman homonyme de William Lindsay Gresham et sera son premier thriller noir sans éléments surnaturels. Par intérim Bradley Cooper, Cate Blanchett, Ron Perlman, Rooney Mara parmi tant d’autres.