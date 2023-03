Guillermo del Toro ira-t-il à América ou Chivas ? Ceci a dit l’acteur oscarisé

in

Le réalisateur mexicain qui vient de remporter un Oscar a révélé s’il soutenait l’Amérique.

©Getty ImagesLe réalisateur de Guadalajara a déclaré quelle équipe de football il soutenait

Étant originaire de Guadalajara, au Mexique, il serait logique de penser que Guillermo del Toro soutient une équipe locale ou peut-être, Est-ce que ça va en Amérique ? C’est ce qu’a dit l’acteur oscarisé et ce qui est devenu une tendance avant le « classique » qui se jouera à la Perla Tapatia.

Il y a quelques années, ils ont demandé au directeur de pinocchiode Netflix, s’il soutenait l’Amérique « Est-il vrai que vous êtes un Américain pur et dur ? S’il vous plaît répondez que le doute ne me laisse pas dormir», lui ont-ils demandé sur Twitter, auquel Le réalisateur n’a pas hésité à réagir sur les réseaux sociaux : « pas de mères ».

+ Quelle équipe de football mexicaine soutient Guillermo del Toro ?

Contrairement à d’autres célèbres Guillermo del Toro n’est en fait pas un fan de football et en 2016, lorsqu’il a déclaré qu’il n’était pas un fan d’América, il a révélé qu’il ne soutenait pas non plus Chivas, mais une autre équipe locale, comme il l’a déclaré : « si quoi que ce soit, en tant que garçon, il est allé à Atlas« .

Guillermo del Toro a remporté l’Oscar pour pinocchiode Netflix, lors de la dernière cérémonie des Oscars, un film qui a remporté dans la catégorie a Meilleur film d’animation. Actuellement, le réalisateur mexicain a 3 Oscars, dont deux pour La forme de l’eau.

Au-delà de célébrer son propre Oscar, Guillermo del Toro a profité de l’attention qu’il a reçue aux Oscars 2023 pour parler d’autres projets d’animation et d’horreur sur ses réseaux sociauxcomme kraken adolescent, Projet Taisu et le travail de Carlos Enrique Taboada, entre autres.

