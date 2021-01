Guillermo Del Toro et pourquoi il n’a pas réalisé ‘Se7en’

Être l’un des plus grands noms de l’industrie cinématographique et des genres de la horreur et le Thriller en francais, Guillermo del Toro était lié à son époque pour diriger le film désormais emblématique sur un tueur en série, «Se7en».

Guillermo del Toro a commencé sa carrière cinématographique avec son premier film, «Chronos» dans 1993, qui l’a rapidement conduit à s’imposer comme l’une des promesses du genre horreur, lié des années plus tard au film sur un tueur en série, «Se7en»Cependant, il finirait par diriger, ‘Imiter’ dans 1997.







«Se7en», Protagonisée par Brad Pitt, Morgan Freeman et Kevin Spacey, a fini par devenir un film pivot dans la carrière de David Fincher, qui a travaillé sur d’autres films de tueurs en série. Avant l’implication de Fincher, le film était offert à Du taureau, qui a refusé le projet en raison de la perspective du script.







Selon Du taureau, le scénario voyait le monde à partir de deux pôles opposés, noir ou blanc, et en raison de la tendance du cinéaste mexicain à donner de l’humanité à des méchants ou à des monstres, peut-être son «Se7en» il peut avoir pris un ton encore plus effrayant pour la même raison.







Même si Guillermo del Toro s’est prononcé à différentes occasions contre le la violence et horreur vide, la vérité est que son approche du personnage d’un tueur en série et une tentative de l’humaniser, aurait pu aboutir à des résultats plus inquiétants et peut même avoir changé le chemin de sa carrière pour continuer à faire des thrillers ou des films d’horreur plus génériques.

Plus tard, la bande ‘Imiter’ de Guillermo del Toro cela finirait par être un échec au box-office et de manière critique, une fois que le réalisateur lui-même l’aurait méprisé, et il lui faudrait encore quelques années pour arriver avec le film qui l’a élevé au sommet de l’industrie. «Le labyrinthe de Pan».