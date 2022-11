Guillermo del Toro et Patrick McHale discutent des défis de porter Pinocchio à l’écran

Avertissement : L’article suivant donne plusieurs spoilers pour le nouveau film





Quelque chose qui est en préparation depuis des années est Pinocchio de Guillermo del Toro. Le film, actuellement à l’affiche dans certaines salles et disponible sur Netflix à partir du 9 décembre, marque la première incursion du réalisateur oscarisé dans les films d’animation. Le co-réalisateur Mark Gustafson et le co-scénariste Patrick McHale l’ont aidé dans cette tâche. Del Toro et McHale ont discuté de ce que c’était que de travailler sur le nouveau film avec Vanity Fair.

« J’ai pris le partenariat au sérieux sur tous les aspects avec Mark et avec Pat. Et j’acquiesçais, et j’écoutais en fait de temps en temps. L’une des règles que j’ai dites à Pat est que j’écouterai tout, j’ai juste besoin d’avoir raison à la fin. [Laughs] Mais je n’ai pas fait ça », a déclaré del Toro.

L’une des choses que cette nouvelle adaptation change Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi est la fin. Ici, Pinocchio (Gregory Mann) ne devient pas un vrai garçon à la toute fin. Selon del Toro, cela provenait d’une illustration Gris Grimly de Pinocchio regardant un miroir. C’était un garçon dans le reflet mais pas dans la réalité.

« Les trois thèmes qui étaient là depuis le début étaient la perte d’un fils et la réincarnation à travers l’arbre, sur lesquels Pat et moi avons beaucoup discuté ; le sujet de Mussolini ; et la fin étant que la récompense pour avoir désobéi est que vous êtes aimé. pour qui vous êtes. Tels étaient les principes de la fable qui a commencé dès le tout début.

En discutant avec McHale des défis et des objectifs du film, del Toro a déclaré qu’il allait garder les principes de base de l’histoire mais qu’il n’allait pas le laisser les lire. « Je peux vous dire ce que j’aime dans le livre de Collodi, mais je préfère que vous le trouviez. Parce que je n’aurai votre avis qu’une seule fois. » McHale a donc plongé profondément dans Collodi et la période, dont ils ont ensuite commencé à parler.

« Il suffit de lire beaucoup de livres, d’en apprendre beaucoup sur le lieu et le moment, pas nécessairement pour insérer constamment des choses, historiquement, mais pour comprendre où les personnages seraient tout au long du film, et pourquoi ils agiraient comme ils le sont, et pourquoi ils croiraient ce qu’ils croient », a déclaré McHale.

L’une des premières décisions a été de suivre Geppetto (David Bradley). Ils n’allaient pas le perdre pendant les trois quarts du film, comme dans les autres versions. Parce qu’alors, vous perdriez ce poids, et il deviendrait un père symbolique. Il fut aussi un temps où del Toro parlait avec Grimly de la raison pour laquelle la marionnette ressemblait à cela, et l’artiste a répondu que Geppetto était ivre.

« Cela ressemble à une réponse amusante et désinvolte, mais cela nous a donné un portail pour rendre Geppetto irascible, en quelque sorte intolérant, un peu perfectionniste ou grincheux parfois. Quand nous parlions de l’un des moments les plus durs du film – où Geppetto dit : « Tu es un tel fardeau » – certains membres de l’équipage disaient : « C’est trop ». Et j’ai dit : « Non, non, non, non, non. Gardez-le exactement comme il est. Nous avons besoin le pire moment de la relation. Patrick et moi pensions qu’il ne fallait pas faire un Geppetto parfait et saint. Et un Pinocchio très ennuyeux », a déclaré del Toro.

« Je pense que les parents qui regardent le film peuvent s’identifier à de nombreux moments. Beaucoup d’entre eux sont arrachés à des moments personnels. J’ai un fils qui a presque exactement l’âge de Pinocchio lorsque nous faisions le film. Des petites choses sur l’agitation et tout ce genre de choses – mon expérience de la vie réelle, et je suis sûr que la plupart des gens ont l’expérience de la vie réelle. En tant que père, vous revivez aussi en quelque sorte le fait d’être un enfant et d’avoir un père « , a déclaré McHale.





La scène la plus difficile à écrire

Il y a plusieurs histoires de père et fils dans cette version de Pinocchio. Comme entre Podestà (Ron Perlman), un agent du gouvernement de l’Italie fasciste, et son fils, Candlewick (Finn Wolfhard). Pinocchio et Candlewick sont enrôlés dans un camp d’entraînement pour jeunes, où Candlewick commence comme intimidateur envers Pinocchio avant de devenir son ami.

« La séquence du camp était vraiment difficile. Tout à ce sujet, de la relation avec Candlewick à la relation avec le père en passant par son message et son ton et comment gérer la violence – j’ai l’impression que nous l’avons réécrit un million de fois pour essaie de le trouver. »

Selon del Toro, si vous faites bien votre travail, toutes les transitions, comme d’un ton ou d’une couleur à l’autre, sont fluides. Si vous êtes déséquilibré à propos de quoi que ce soit, la violence, la comédie, cela brise l’intégrité et la réalité de la pièce. Par exemple, il a évoqué cette scène de lit dans le camp, où ils ne pouvaient pas faire parler Pinocchio et Candlewick dans de grands thèmes car cela rendrait la scène artificielle.

« Le moment le plus difficile à animer, à filmer et à écrire a été celui où Podestà a dit : « Oh, vous êtes amis maintenant ? Eh bien, tirez-lui dessus. » Et il sort le pistolet. C’est un moment très fort. J’ai demandé aux animateurs de répéter un petit geste avec la lèvre de la tasse où Podesta nettoie la tasse qui montre qu’il ne va pas céder. C’est le même gars que nous avons vu dans les 10 premières minutes du film, et le ton devait avoir une vraie terreur et une vraie menace. Toute cette scène est la chose que nous avons le plus réécrite. Et où nous avons eu la plupart de nos arguments. [Laughs] », a déclaré del Toro

En cas de désaccord ou de débat entre les deux écrivains, c’est McHale qui a dit que quelque chose n’allait pas. « En général, je peux juste être très tatillon et très opiniâtre, ou je cherche des problèmes. Je ne cherche pas autant des solutions que des problèmes. » Bien sûr, del Toro s’en est félicité jusqu’à un certain point et a déclaré que McHale avait également de belles idiosyncrasies.