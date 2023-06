Guillermo Del Toro dit qu’il n’est pas fan de l’animation impertinente : « Je déteste ça S—« 

Tel que rapporté par Entertainment Weekly, le réalisateur oscarisé Guillermo del Toro a récemment révélé ses réflexions sur l’animation contemporaine et a déclaré sa « haine » pour les familles animées impertinentes. Le Hollywood Reporter a déclaré que lors d’une classe de maître au Festival international d’animation d’Annecy qui s’est tenue cette semaine, le réalisateur a fait valoir que les personnages et les émotions de certaines animations modernes ont été « codifiés dans une sorte de comédie romantique pour adolescents, un comportement presque de style emoji ». «





Le réalisateur, qui a remporté plus tôt cette année l’Oscar du meilleur long métrage d’animation pour sa version de Pinocchio, a déclaré qu’il était irrité que tant de personnages de l’animation grand public aient les mêmes bizarreries et semblent partager les mêmes personnalités. Dans PinocchioDel Toro s’est particulièrement attaché à rendre les personnages de son film en stop-motion réalistes.

Del Toro a dit : « [If] Je vois un personnage lever son putain de sourcil, ou croiser les bras, avoir une pose impertinente – oh, je déteste ce s—. [Why] est-ce que tout se passe comme s’ils étaient dans une sitcom ? Je pense que c’est de la pornographie émotionnelle. »

Pourtant, malgré ses critiques, del Toro a également fait l’éloge de certains des films récents « enfreignant les règles » qui, selon lui, ont évité les stéréotypes susmentionnés.





Guillermo Del Toro a appelé l’animation « la forme d’art la plus pure » ajoutant que l’engin a été « kidnappé par une bande de voyous »

Netflix

Il a dit: « Les trois tubes de [Across the] Vers d’araignée, Tortues Ninja Teenage Mutantet Mario font bouger les choses, laissant un peu plus de latitude, mais il reste encore de gros combats à mener. Pour moi, l’animation est la forme d’art la plus pure, et elle a été kidnappée par une bande de voyous. Nous devons le sauver. [And] Je pense que nous pouvons cheval de Troie beaucoup de bons s— dans le monde de l’animation. »

Le Le Labyrinthe de Pan Le réalisateur croit depuis longtemps que l’animation n’a pas de limite d’âge et a encouragé l’industrie à proposer davantage de films d’animation qui mettent en valeur la « vraie vie ».

Del Toro a déclaré: « Toutes les familles sont heureuses, impertinentes et rapides, tout le monde a une ligne. Eh bien, mon père était ennuyeux. J’étais ennuyeux. Tout le monde dans ma famille était ennuyeux. Nous n’avions pas de lignes. Nous sommes C’est ce que je veux voir en animation. J’adorerais voir la vraie vie en animation. En fait, je pense que c’est urgent. Je pense qu’il est urgent de voir la vraie vie en animation. »

Le cinéaste a ajouté : « Dans l’animation, tout le monde est très efficace. S’ils s’assoient et prennent un verre d’eau, ils le font en quatre mouvements. Dans la vraie vie, on le fait en huit et on s’en fout en général Alors j’ai dit : rendons les choses inefficaces. [I think] en particulier maintenant, nous avons besoin de choses qui semblent avoir été faites par des humains pour récupérer l’esprit humain. Je déteste la perfection. J’aime les choses qui ont l’air faites à la main. »

Compte tenu de la passion incontestable de Del Toro pour les films d’animation, il n’est pas surprenant que le cinéaste envisage de se concentrer uniquement sur l’animation à l’avenir.

Del Toro a noté: « Il y a quelques autres films d’action en direct que je veux faire, mais pas beaucoup. Après cela, je ne veux faire que de l’animation. C’est le plan. »