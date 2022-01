Guillermo del Toro dévoile la date de sortie de sa version de  »Pinocchio » sur Netflix

L’une des adaptations les plus attendues et qui a été retardée à plusieurs reprises, a enfin vu le jour. Guillermo del Toro, a publié un petit aperçu où l’on peut apprécier sa version réinventée du classique »Pinocchio », un film qui sortira en Netflix pour décembre de cette année. Il mettra en vedette les voix originales de Ewan McGregor comme Jiminy Cricket, David Bradley comme Geppetto et la présentation de Grégory Mann comme Pinocchio.

L’adaptation de Del Toro se déroulera en 1930 en Italie et aura une touche très personnelle, selon le réalisateur. « Aucune forme d’art n’a autant influencé ma vie et mon travail que l’animation, et aucun personnage de l’histoire n’a eu un lien aussi profond avec moi que Pinocchio », a-t-il déclaré. Le cinéaste mexicain a écrit le scénario avec Patrick McHale, Gray Grimy et Matthew Robbins, en charge des tâches de gestion, ainsi que des collaborations avec Marc Gustafson.







Selon le communiqué de presse officiel : « Le cinéaste gagnant du prix de l’Académie, Guillermo del Toro, réinvente le conte classique de Carlo Collodi à propos de la marionnette en bois qui prend vie comme par magie pour réparer le cœur d’un sculpteur sur bois en deuil nommé Geppetto. Cette fantastique comédie musicale animée en stop motion réalisée par Guillermo del Toro et Mark Gustafson suit les aventures et les méfaits de Pinocchio alors qu’il cherche à trouver sa place dans le monde. »

Le court-métrage montre Jiminy Cricket en train d’écrire l’histoire de Pinocchio, et nous dit de vraiment le connaître, car il fut un temps où il vivait à l’intérieur du garçon de bois. L’animation a une esthétique époustouflante, comme s’il s’agissait d’une vieille histoire d’un conte de fées, où Del Toro donne une touche essentielle au film avec son choix de tons pour l’image.

Le casting du film comprend également Finn Wolfhard, la lauréate d’un Oscar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman et les lauréats des Oscars Christoph Waltz et Tilda Swinton.