Guillermo del Toro confirme le montage « noir et blanc » de son nouveau film

L’arrivée d’un nouveau film de Guillermo del Toro représente toujours un nouveau défi dans la carrière du cinéaste mexicain, qui a réussi à se positionner comme l’une des voix les plus intéressantes du genre dark fantasy. Cependant, son nouveau projet représente une nouvelle tournure car il s’agit d’un thriller proche du cinéma noir.

« Nightmare Alley » (en espagnol appelé « El Callejón de las Almas Perdidas ») malgré la gravité de son titre, c’est le premier film de la carrière de del Toro qui n’aura pas d’éléments surnaturels, nous présentant une histoire de suspense se déroulant dans les années 40, qui ne sera guidé que par l’évolution de ses personnages.

Nous avons récemment assisté à une augmentation de la sortie de films d’époque qui choisissent de raconter leurs histoires à travers la photographie en noir et blanc, comme dans le cas de « The Lighthouse », « Mank » ou « Belfast », et bien que « Nightmare Alley » sera sorti entièrement en couleur, del Toro a révélé que la coupe alternative en noir et blanc existe, et qu’il existe des possibilités pour sa future sortie.

« Il existe une version en noir et blanc du film, qui, j’espère, pourra être vue », a déclaré del Toro lors d’une conversation avec IndieWire. « Ce n’est pas un film où vous pouvez désactiver la couleur. C’est presque comme une sérigraphie en noir et blanc qui a ensuite une autre couche de couleur. Si vous le regardez en noir et blanc, ce n’est pas comme si vous veniez de désactiver la couleur », a commenté le cinéaste.

Cela ressemble exactement à un film des années 40 d’une manière incroyable.

Guillermo del Toro souligne que sa propre expérience personnelle de travail avec des bandes en noir et blanc au début de sa carrière l’a aidé à prendre des décisions créatives lors de la réalisation de « Nightmare Alley », en particulier dans la section sur la façon dont les couleurs sur la bande pourraient se traduire en noir et blanc tant qu’ils peuvent continuer à être attrayants à l’écran.

Del Toro a pris comme référence le travail du légendaire directeur de la photographie Gabriel Figueroa, l’une des figures légendaires de l’histoire du cinéma mexicain et qui est devenu l’apprenti de Gregg Toland, responsable de la photographie dans « Citizen Kane ». « Nightmare Alley » a une date de sortie prévue pour le 17 décembre.