Guillermo del Toro a sa propre vision du « Pet Sematary »

En 1985, « Pet Sematary », l’un des romans les plus effrayants jamais écrits par l’auteur américain d’horreur et de dark fantasy Stephen King, a été publié pour la première fois, recevant l’année suivante une nomination pour le prix du « Meilleur roman » aux Worlds Fantasy Awards.

Le roman de King raconte l’histoire de Lauis Creed, un jeune médecin qui déménage avec sa famille dans une ville apparemment calme de l’État du Maine. Sa maison se trouve à proximité d’un mystérieux cimetière indien aux propriétés étranges qui permet de ramener les morts d’entre les morts.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Henry Cavill a révélé qu’il avait toujours son costume de Superman

Après avoir ramené son chat, un drame familial va lui faire utiliser cet endroit avec son propre fils, sans s’arrêter de penser que « ce qui entre dans la terre n’en repart pas de la même manière ». L’histoire de « Pet Sematary » a été adaptée dans différents médias depuis l’arrivée de sa première adaptation cinématographique en 1989, une suite sortie en 1992 et même une émission radio pour la BBC en six épisodes.

En 2019, Paramount Pictures a finalement publié un remake de l’histoire après près de dix ans de développement. Cependant, le cinéaste mexicain Guillermo del Toro a exprimé à travers une conversation avec le podcast « The Kingcast » qu’il aimerait pouvoir apporter sa contribution à l’histoire de King, révélant quelques impressions sur sa vision.

Del Toro note que le roman de Stephen King lui faisait trop peur quand il était jeune. «En tant que parent, je la comprends mieux que jamais maintenant et cela me fait peur. Des centaines de fois plus ». Le cinéaste souligne qu’il y a certains détails granuleux dans le livre qui ne peuvent être négligés si l’on cherche à honorer l’histoire.

« L’une des choses que j’ai pensé à Pet Sematary est ce que nous devrions faire après le retour des morts. Pour que Gage revienne. Il dépenserait une somme d’argent incommensurable pour enlever l’éclat de ses yeux. Alors que les yeux sont morts », a déclaré Del Toro.

Ce n’est pas la première fois que Guillermo del Toro prend comme base de son œuvre une œuvre littéraire étrangère à sa création. Son film le plus récent, « Nightmare Alley », est une adaptation du roman du même nom publié par William Lindsay Gresham, étant son premier film sans éléments surnaturels dans son histoire.