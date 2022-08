Guillermo del Toro a proposé à Marvel de diriger Doctor Strange

MERVEILLE

Avec Neil Gaiman, créateur de The Sandman, il a eu une conversation avec Kevin Feige. C’est la raison pour laquelle Marvel Studios a rejeté le projet.

©Getty/MarvelGuillermo del Toro aurait pu réaliser Doctor Strange.

De plus en plus de films et de séries sont ajoutés à la Univers cinématographique Marvel. Et pour maintenir cette continuité, l’étude derrière le phénomène a passé des années à réfléchir à chacune des adaptations des bandes dessinées. Par exemple, dans le Comic Con de San Diego des productions ont été annoncées qui sortiront en 2025. Mais, avec le recul, cette semaine, il a été révélé que le long métrage de Docteur étrange On a commencé à y penser il y a longtemps et avec un cinéaste important.

La société de Kévin Feig Il a l’habitude de planifier à l’avance les collaborations avec les acteurs et les réalisateurs. Ainsi, il a été récemment révélé qu’une figure du cinéma mexicain aurait pu diriger le phénomène qui s’est démarqué cette année dans les salles de cinéma. Il s’agit de Guillermo del Toroqui a proposé à Marvel Studios de réaliser un film se déroulant dans les années 1920.

Qui a dit ces détails n’était autre que Neil Gaman. Le créateur de la bande dessinée L’homme de sablequi ont été adaptés en série à succès sur Netflix, ont parlé avec le podcast Heureux Triste Confus par Josh Horowitz. Après avoir été interrogé sur son lien avec Marvel et DC Comics, il a expliqué : « Kevin Feige et moi nous sommes parlé plusieurs fois au fil des ans.”. De cette façon, il a dit que 2007 -avant même la première de Hombre de Hierro avec Robert Downey Jr. – a commencé sa communication avec le directeur de l’étude.

Selon le créateur lui-même L’homme de sablecette rencontre a eu lieu après qu’il ait proposé de réaliser un film de Docteur étrange avec Guillermo del Toro. Cependant, le producteur a rejeté la proposition car à ce moment-là, ils avaient prévu de se concentrer en premier lieu sur des personnages comme Iron Man, Captain America et Thor. « Tout ce que nous voulions vraiment faire, c’était montrer ses aventures, le fait qu’il soit devenu alcoolique et médecin handicapé et tout ce genre de choses dans les années 1920.0″, a-t-il soutenu.

Gaiman a insisté : «L’idée était de traverser tout cela et de s’entraîner pour devenir le plus grand sorcier du monde, peut-être au début des années 30. J’aurais vécu à Greenwich Village pendant 90 ans en ayant la même apparence à sa place et personne ne l’aurait remarqué. Nous avons juste aimé cette idée, qu’il était hors du temps”. Que pensez-vous des versions de Scott Derrickson et Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch? « La façon dont ils l’ont fait commercialement était meilleure« , a-t-il conclu.

