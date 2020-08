Guild Wars 2 sera enfin lancé sur Steam

Huit ans se sont écoulés depuis sa sortie pour les ordinateurs, mais aujourd’hui, les utilisateurs continuent de demander ArenaNet quoi jeter Guild Wars 2 dans Vapeur. Le développeur elle avait toujours été réticente à publier son jeu de rôle sur cette plateforme en raison du pourcentage élevé d’avantages qui seraient SoupapeCependant, il semble qu’ils aient finalement changé d’avis.

Il y a quelques heures un Page officielle de Guild Wars 2 sur Steam dans lequel il est indiqué que le titre fera ses débuts le mois prochain de novembre. ArenaNet pourrait utiliser ce jalon pour élaborer ou même lancer votre prochaine grande expansion, dont nous parlons il y a quelques mois et qui vise à présenter un décor oriental.

Ce jeu de rôle en ligne se distingue par toute l’action que ses combats dégagent, la diversité d’histoires et de créatures que son univers présente et ses beaux scénarios, qui peuvent être parcourus dans l’un des modes PvP disponibles. Mais ce que les joueurs apprécient le plus, sans aucun doute, c’est la possibilité de jouer sans avoir à payer aucun type d’abonnement.

Il faut aussi rappeler qu’il y a quelques mois la possibilité d’une version pour consoles de Guild Wars 2 et même le développement d’un nouveau jeu vidéo d’action et fantastique pour ces plates-formes, il n’aurait pas de composants en ligne. Nous devrons attendre ArenaNet plus de détails à ce sujet, mais ce qui est sûr, c’est que dans quelques mois, vous pourrez profiter de l’un des meilleurs MMORPG de la décennie en Vapeur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂