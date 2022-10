Guided Frame sur Google Pixel 7 : à qui s’adresse-t-il et comment l’utiliser ?

26 octobre 2022 17:29:29 IST

Le Google Pixel 7 a une caméra selfie plus large et une meilleure caméra principale que le Pixel 6a. Une puce Tensor G2 plus rapide alimente la série de téléphones. Avec Tensor G2, le téléphone capture non seulement les images de la veilleuse plus rapidement, mais aussi avec des détails et une meilleure clarté. Selon Google, la série Pixel 7 capture des photos avec des tons de peau précis. Il nous a apporté diverses nouvelles fonctionnalités axées sur la caméra. L’une de ces fonctionnalités est le cadre guidé.

Cette fonctionnalité utilise la caméra frontale du Pixel 7 ainsi que le mode TalkBack de Google, pour aider votre téléphone à prendre des selfies même si vous ne pouvez pas nécessairement voir clairement le processus. Avec TalkBack, il y a quelques implémentations supplémentaires qu’un selfie a. Tout d’abord, votre téléphone vibrera à différents moments pour vous aider à identifier le moment où l’appareil photo cadre correctement votre visage. Parallèlement à cela, vous serez guidé de manière audible par votre pixel pour vous indiquer où déplacer votre tête pour la meilleure photo.

À qui s’adresse la fonctionnalité de cadre guidé ?

La fonctionnalité est une interaction de matériel et de logiciel, et elle fonctionne avec le lecteur d’écran TalkBack d’Android pour aider à guider une personne malvoyante pour obtenir le meilleur positionnement pour un bon selfie. Cela simplifie vraiment la prise de selfies pour les personnes malvoyantes.

Comment activer la fonctionnalité de cadre guidé ?

Étape 1 : Sur votre pixel, accédez aux paramètres.

Étape 2 : Faites défiler vers le bas et recherchez l’accessibilité.

Étape 3 : Appuyez sur « TalkBack ».

Étape 4 : Appuyez sur « Utiliser TalkBack » pour l’activer.

Étape 5 : Appuyez sur « Raccourci TalkBack » pour activer le raccourci rapide.

À partir de là, maintenez vos boutons de volume enfoncés pendant 2 secondes. TalkBack devrait s’activer et limiter les capacités tactiles de votre téléphone. Si vous appuyez deux fois sur le bouton d’alimentation, vous devez ouvrir l’application appareil photo.

Lorsque l’appareil photo est ouvert, vous pouvez choisir le bouton de commutation de l’appareil photo et obtenir des photos guidées. Votre Pixel vous fournira des instructions sonores pour cadrer votre visage. En plus de cela, le téléphone vibrera pour vous faire savoir quand la prise de vue semble bonne. Une fois que vous êtes prêt, un compte à rebours de 3 secondes démarre.

