Guide: Tous les jeux EA Play sur PS5, PS4

Quoi Jeux sont inclus dans le cadre de EA Playabonnement de – anciennement connu sous le nom de Accès EA – sur le PS4? Et combien coûte l’abonnement à EA Play sur PS4? Le service d’abonnement de l’éditeur géant a été renommé sur la PlayStation 4, et en plus d’un accès anticipé et de réductions, il comprend également un coffre-fort de logiciels gratuits. Les membres pourront télécharger et jouer aux titres inclus dans leur intégralité, mais quels jeux PS4 sont inclus dans EA Play sur la PS4?

Tous les jeux EA Play inclus disponibles sur PS4

Voici une liste complète des jeux inclus disponibles pour les membres EA Play à télécharger sur PS4, que nous mettrons à jour régulièrement à mesure que de nouveaux logiciels seront ajoutés:

Tous les essais du jeu complet EA Play sur PS4

EA Play propose également des essais de jeu complets pour une variété de versions, vous permettant de profiter de 10 heures de jeu ininterrompues. Voici une liste de tous les essais complets du jeu EA Play actuellement disponibles sur PS4.

Qu’est-ce que EA Play sur PS4?

EA Play est le service d’abonnement phare d’Electronic Arts. Jadis considéré comme «médiocre» par Sony, le détenteur de la plateforme a depuis changé d’avis, permettant au programme de s’étendre sur la PlayStation 4.

Quels sont les avantages d’EA Play sur PS4?

Le principal avantage de l’abonnement à EA Play sur PlayStation 4 est d’accéder à Vault, qui est une bibliothèque en constante expansion de logiciels publiés par EA. Le service propose également des essais d’accès anticipé de 10 heures pour les prochains jeux EA et débloque des remises de 10% sur tous les achats numériques de titres publiés par EA.

EA Play est-il gratuit sur PS4?

Non, EA Play n’est pas gratuit sur PS4. C’est un abonnement payant, et vous pouvez choisir de l’acheter sur une base mensuelle ou annuelle.

Combien coûte EA Play sur PS4?

EA Play est disponible en deux permutations: mensuelle ou annuelle. Mais quel est le prix d’EA Play sur PS4? Eh bien, un abonnement mensuel vous coûtera 3,99 € / 4,99 €, tandis qu’un abonnement annuel coûtera 19,99 € / 29,99 €.

