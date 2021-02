Guide: Tous les jeux croisés PS5 et PS4

Lequel PS5 et PS4 support de jeux jeu croisé avec des consoles rivales Xbox Series S | X, Xbox One, et Nintendo Switch? Sony a longtemps été critiqué en raison de sa réticence à prendre en charge le jeu croisé, mais à la suite d’une bêta ouverte comprenant une poignée de titres tentaculaires, la société permet désormais aux développeurs de prendre en charge la fonctionnalité souvent demandée sans aucune restriction. Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les jeux PS5 et PS4 avec crossplay, que nous mettrons à jour à mesure que de nouveaux logiciels seront ajoutés. Vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur la console nouvelle génération de Sony dans notre Guide PS5.

Tous les jeux crossplay PS5 et PS4

Dans ce guide, vous trouverez une liste de tous les jeux crossplay PS5 et PS4. Nous avons également spécifié quels jeux prennent en charge progression multiplateforme, ce qui signifie que votre progression dans le jeu passera d’un appareil à l’autre. Veuillez noter que bien que tous les efforts aient été consentis pour garantir l’exactitude de cette liste, les développeurs peuvent supprimer des fonctionnalités à leur discrétion.

Êtes-vous fan de jeux PS5 et PS4 avec jeu croisé? Souhaitez-vous que plus de titres profitent de cette fonctionnalité? Jetez un œil à notre Guide PS5, puis connectez-vous avec vos frères et sœurs d’un autre système dans la section commentaires ci-dessous.