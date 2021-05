Guide: Tous les jeux compatibles avec le contrôleur de visée PSVR

Sinful Æsker Sinful Tie Me Up Coffret de jouets sexuels avec guide de A à Z

Vous rêvez d’essayer des jeux coquins ? Entrez dans un monde de plaisir intense et excitant avec le coffret de jouets sexuels Sinful Tie Me Up avec guide de A à Z. Le coffret contient le nécessaire pour explorer l'univers excitant du BDSM. Le bandeau convient parfaitement aux jeux d’excitation sensuelle. Expérimentez le bondage et prenez le contrôle total du corps de votre partenaire grâce aux menottes et au ruban de bondage. Les pinces à tétons réglables augmentent la sensibilité des tétons et ajoutent à votre jeu une douleur intensément agréable. Le martinet vous sert à donner de légers contacts et des coups excitants, et convient parfaitement aux débutants qui souhaitent s’initier à la fessée. Le coffret contient également un guide inspirant avec des instructions relatives à l'utilisation des produits ainsi que les précautions à prendre pour une expérience sûre, confortable et agréable. Le coffret de jouets sexuels Sinful Tie Me Up est parfait pour des expériences ludiques et coquines.