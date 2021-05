Guide: Tous les films et émissions de télévision PlayStation Productions

Sony KDL-32WD750B

Téléviseur LED Sony KDL-32WD750B Image et design haut de gamme Une qualité supérieure à la Full HD : accédez à un univers de films, d'émissions de télévision et d'applications en profitant d'un design ultra plat. Regardez la télévision, mais avec élégance. Haute définition avec plus d'éclat Pleine résolution HD Profitez à tout moment de notre remarquable qualité d'image Full HD. Notre technologie X-Reality PRO™ exclusive analyse, nettoie et améliore les images pour des détails magnifiques. Même le contenu diffusé en basse résolution est amélioré grâce à la technologie X-Reality PRO™. On obtient ainsi une image qui donne vie à tout ce que vous regardez. TRANSCENDEZ LA REALITE Expérience Full HD exceptionnelle La Full HD comme vous ne l'aviez jamais vue auparavant Exclusivité de Sony, la technologie de traitement X-Reality PRO™ convertit chaque pixel afin d'obtenir des images d'une remarquable clarté. Les pixels sont analysés et les images affinées et optimisées en vue d'atteindre un réalisme incroyable. Reproduction parfaite de chaque pixel Grâce à la technologie X-Reality PRO, les motifs contenus dans les images sont comparés aux motifs stockés dans une base de données unique pour affiner chaque pixel. Nous utilisons nos connaissances acquises lors du développement et du formatage de grands films à succès et d'émissions de télévision pour vous livrer des images réalistes extrêmement détaillées quel que soit le programme que vous regardez. Une variété de techniques de réduction du bruit sont employées par la technologie X-Reality PRO pour affiner et optimiser les images. Profitez de séquences plus claires, plus fluides et plus naturelles. Redécouvrez chaque détail Le traitement par la technologie X-Reality PRO™ améliore chaque pixel pour une clarté exceptionnelle. Chaque scène est reliée à notre base de données d'images pour peaufiner les images et réduire le bruit, pour un réalisme incroyable. S'intègre parfaitement à chaque décor Découvrez un téléviseur qui n'écrase pas votre salon et le rend encore plus agréable. Idéal pour une fixation au mur, il est conçu pour trouver sa place dans n'importe quelle pièce. Trouvez le divertissement que vous aimez Que vous vouliez redécouvrir votre film préféré ou voir une vidéo YouTube™, avec un téléviseur Sony, les possibilités sont infinies. Aucun câble Plus besoin de chercher un câble réseau. Diffusez tous vos films, morceaux et divertissements préférés via Wi-Fi® et dites adieu aux câbles désordonnés. Votre smartphone sur grand écran4 La duplication d'écran vous permet de profiter du contenu et des applications de votre smartphone sur votre téléviseur Sony. Savourez tous vos souvenirs sur grand écran avec famille et amis. Partagez vos photos facilement5 Photo Sharing Plus est un moyen facile pour vous et vos amis de partager des photos et des vidéos sur le grand écran. Choisissez vos préférées pour partager des souvenirs marquants entre amis, en utilisant jusqu'à 10 périphériques. Une qualité...