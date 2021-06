Guide: Tous les événements PS5, PS4, diffusions en direct et conférences de presse à venir

Disons-le simplement : il y a un parcelle d’événements de jeu et de diffusions en direct à venir au cours des prochaines semaines, et c’est un peu le bordel. Avec Geoff Keighley faisant son propre truc avec Summer Game Fest, l’ESA ramenant l’E3 avec une émission entièrement numérique et une myriade d’éditeurs en lice pour votre attention, il n’est pas surprenant que le calendrier devienne confus. Ci-dessous, nous avons décrit chaque événement majeur, diffusion en direct et conférence de presse par ordre chronologique afin que vous puissiez rester au courant de toutes les actualités PS5 et PS4. Nous garderons cela aussi à jour que possible au fur et à mesure que tout se déroulera.

Si vous recherchez une ventilation plus détaillée de tout ce qui est indiqué ci-dessous, consultez ceci : Calendrier de l’E3 2021 : dates et heures de tous les événements, conférences de presse et diffusions en direct.

Tous les événements PS5, PS4, diffusions en direct et conférences de presse à venir