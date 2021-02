Guide: Stock PS5: quand et où acheter PlayStation 5 en février 2021

Quels magasins ont Action PS5 pour Février 2021? Où pouvez-vous actuellement acheter un nouveau PlayStation 5 console? La demande pour la PS5 a dépassé l’offre, laissant beaucoup dans l’impossibilité d’acheter une console de nouvelle génération. Sony a suggéré de fabriquer plus d’unités en 2021, après avoir obtenu un inventaire de composants supplémentaires auprès de certains de ses principaux partenaires de fabrication. Cependant, il est averti qu’il n’y a pas de solution miracle à la situation actuelle des stocks, en raison d’une pénurie de composants semi-conducteurs.

Néanmoins, dans le cadre de notre Guide PS5, nous allons vous expliquer quels magasins ont actuellement des PS5 en stock, quand vous pouvez vous attendre à ce qu’un nouvel approvisionnement soit disponible et à quelle heure ces pages de produits seront mises en ligne. Veuillez garder à l’esprit que les magasins ont été assez aléatoires avec la disponibilité des stocks, bien que nous nous efforcions de nous assurer que cette page est aussi précise que possible.

En tant que tel, si vous cherchez à acheter une PS5, ajoutez cet article à vos favoris et revenez pour savoir quand et où vous pouvez en obtenir une. Vous pouvez également apprendre Comment recevoir des notifications boursières PS5 via le lien.

Stock PS5: quand et où acheter la PS5 en Amérique du Nord?

En Amérique du Nord, davantage de stock PS5 est disponible sur commande. Voici quand et où acheter une PS5 aux États-Unis et au Canada:

PlayStation Direct

PlayStation Direct est actuellement EN RUPTURE DE STOCK, bien que de nouveaux stocks PS5 aient été ajoutés à des moments aléatoires, il vaut donc toujours la peine de garder un œil sur. Malheureusement, Sony n’a pas encore communiqué quand un nouvel approvisionnement sera disponible en 2021 et a publié un inventaire au hasard dans le passé, ce qui signifie que vous devrez surveiller de près les pages de produits suivantes si vous espérez sécuriser un système. Le site Web lance généralement une file d’attente avant que de nouvelles unités ne soient disponibles, et le dernier stock disponible 27 janvier 2021.

Amazon US

Amazon est actuellement EN RUPTURE DE STOCK. Merci de vérifier ultérieurement les mises à jour. En tant que l’un des plus grands détaillants aux États-Unis, nous attendons toujours une communication d’Amazon pour savoir quand un nouvel approvisionnement sera disponible. Les livraisons sont attendues en février 2021, mais nous vous tiendrons au courant de la date exacte de leur disponibilité.

Meilleur achat

Best Buy est actuellement EN RUPTURE DE STOCK. Merci de vérifier ultérieurement les mises à jour.

GameStop

GameStop est actuellement EN RUPTURE DE STOCK. Merci de vérifier ultérieurement les mises à jour.

Walmart

Walmart est actuellement EN RUPTURE DE STOCK en ligne. Cependant, nous voyons des rapports selon lesquels les gens trouvent un succès limité dans les magasins physiques. Si vous parvenez à vous y rendre en toute sécurité, cela pourrait valoir la peine d’essayer, bien que dans le climat actuel, nous vous recommandons fortement de téléphoner à l’avance si possible pour éviter des visites inutiles.

Stock PS5: quand et où acheter PS5 au Royaume-Uni?

Au Royaume-Uni, le stock PS5 est lentement mis à disposition sur commande. Voici quand et où vous pouvez acheter une PS5 au Royaume-Uni:

amazon Royaume-Unis

Amazon UK est actuellement EN RUPTURE DE STOCK. Merci de vérifier ultérieurement les mises à jour. Amazon UK avait précédemment reçu un lot de consoles PS5 début décembre 2020, avec plus de stock prévu en février 2021. Cependant, il reste à communiquer quand ces unités seront disponibles.

Argos

Argos est actuellement EN RUPTURE DE STOCK. Le détaillant a mis à disposition pour la dernière fois un « petit nombre » de consoles sur 26 janvier 2021.

Monde PC Currys

Currys PC World est actuellement EN RUPTURE DE STOCK. Le détaillant a reçu le stock PS5 pour la dernière fois en janvier 2021. Veuillez revenir plus tard pour les mises à jour.

JEU

GAME est actuellement EN RUPTURE DE STOCK. Le détaillant a reçu le stock PS5 pour la dernière fois en janvier 2021. Veuillez revenir plus tard pour les mises à jour.

Jouets Smyths

Smyths Toys est actuellement EN RUPTURE DE STOCK. Le site Web du détaillant indique qu’il prendra plus de stock PS5 en février 2021.

Très

Très est actuellement EN RUPTURE DE STOCK. Merci de vérifier ultérieurement les mises à jour.

Jeux PS5

La PS5 est peut-être en rupture de stock pour le moment, mais rien ne vous empêche de vous préparer pour le jour venu. Vous pouvez acheter de nombreux jeux PS5 en ce moment, y compris des jeux de lancement de premier ordre comme Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Sackboy: A Big Adventure. Consultez les liens suivants pour voir la gamme de jeux PS5 disponibles:

Accessoires PS5

Pendant que nous attendons tous que la PS5 soit réapprovisionnée, de nombreux accessoires sont disponibles à l’achat. Certains sont en faible quantité, comme le casque sans fil Pulse 3D, mais d’autres sont en meilleur stock. Consultez les liens suivants pour voir ce qui est disponible:

Avez-vous déjà sécurisé votre console PlayStation 5? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous et assurez-vous de laisser des conseils pour savoir où acheter la PS5.