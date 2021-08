Guide : SSD PS5 : Comment installer un SSD interne et étendre votre stockage

Comment installer un SSD interne dans la PS5 et étendre votre stockage ? Comme tout propriétaire de longue date de PlayStation 5 vous le dira, le SSD de 825 Go avec lequel la console est livrée n’est pas aussi suffisant que vous le croyez. Le système d’exploitation engloutissant un peu d’espace, il vous reste finalement environ 667 Go de stockage pour les installations de jeux, ce qui est rapidement consommé si vous êtes un joueur passionné avec une grande bibliothèque de titres.

Heureusement, il est possible d’étendre la capacité de stockage de votre PS5 à l’aide d’un SSD M.2. Cela signifie que vous obtiendrez les 825 Go d’origine plus le stockage supplémentaire que vous ajoutez via un SSD M.2.

Dans ce Guide PS5, nous vous expliquerons comment ouvrir votre console PS5 pour l’installation et comment adapter réellement votre nouveau brillant SSD M.2 et augmentez la quantité d’espace de stockage dont vous disposez pour les jeux avec un Mise à niveau du SSD PS5. Si vous n’avez pas encore acheté de nouveau disque, vous pouvez trouver le Meilleur SSD PS5 : extension de stockage SSD compatible M.2 pour PS5 via le lien.

Noter: Les étapes suivantes ne fonctionneront que si vous faites partie du programme bêta de Sony et exécutez le firmware bêta 2.0-04.00.00 sur votre PS5. N’essayez pas d’installer un SSD si vous utilisez le micrologiciel de vente au détail standard, car cela ne fonctionnera tout simplement pas.

Ci-dessous, nous allons expliquer comment installer et SSD interne PS5 et te montrer comment étendre votre stockage.

Achetez un SSD M2 compatible

On pourrait penser que la PS5 accepterait n’importe quel ancien SSD, mais vous vous trompez. Vous avez besoin d’un SSD M.2 et il doit avoir un dissipateur de chaleur connecté. Sony recommande le SN850 de WD_Black, qui est accompagné du sceau d’approbation personnel de l’architecte système PS5, Mark Cerny.

Vous pourrez utiliser n’importe quel SSD M.2 sur votre PS5 pour étendre votre stockage, mais vous devrez vous assurer qu’il ait un vitesse de lecture de 5 500 Mo/s ou plus et ne dépasse pas une taille de 110 x 25 x 11,25 millimètres avec son dissipateur de chaleur attaché. Vous pouvez trouver toutes les exigences d’extension SSD PS5 M.2 sur le site du constructeur.

En ce qui concerne la PS5, quel que soit le modèle de SSD que vous utilisez, assurez-vous qu’un dissipateur thermique est installé – certains sont livrés avec ceux-ci pré-installés, mais vous pouvez acheter des dissipateurs thermiques séparément et les installer sur le SSD.

Ouvrez votre PS5

Tout d’abord, assurez-vous d’avoir débranché votre console PS5 – Ne jamais essayer de faire une installation de ce type avec la console allumée.

Retournez la console de sorte que la base de l’unité soit tournée vers le haut, comme illustré ci-dessous.

Bien qu’il ne semble pas exister de moyen évident de supprimer la partie inférieure de la PS5, c’est en fait un processus assez simple lorsque vous savez ce que vous faites. Saisissez les deux côtés du panneau de base blanc, comme illustré ci-dessous.

Avec votre main droite, soulevez doucement le bord du panneau, puis, avec votre main gauche, tirez sur le côté dans la direction indiquée. Le panneau doit se détacher du corps principal de la console sur le côté droit, puis glisser, exposant la carrosserie principale du système.

Retirez le couvercle de la fente SSD

Juste à côté du ventilateur de la PS5, vous verrez un couvercle en métal maintenu en place par une seule vis, qui, dans une touche soignée, a les symboles PlayStation gravés dessus. Belle attention aux détails, Sony ! Vous pouvez retirer cette vis à l’aide d’un tournevis cruciforme standard.

Installez votre SSD

Une fois la fente découverte, vous pouvez installer votre SSD M.2. Il y a une vis à une extrémité du slot SSD qui doit être retirée puis remise en place une fois le SSD mis en place. La taille du SSD que vous installez déterminera l’emplacement de la vis sur les trous indiqués ci-dessous.

Remonter la PS5

Une fois le SSD bien en place, remettez en place le cache du slot SSD à l’aide de la vis, puis remettez en place le panneau inférieur blanc. Vous pouvez le faire en le faisant glisser dans la direction indiquée ci-dessous jusqu’à ce qu’il se remette en place.

Lorsque vous allumez votre PS5, il doit formater le SSD afin qu’il puisse être utilisé par la console pour le stockage. Et c’est tout! Vous êtes prêt.