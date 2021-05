Guide: Resident Evil Village Guide: Trucs, astuces et tous les objets de collection

Resident Evil Village est la neuvième entrée principale de la franchise d’horreur de survie classique de Capcom et agit comme une suite directe de Resident Evil 7: Biohazard, ramenant à la fois la caméra à la première personne et le protagoniste Ethan Winters. Nous avons attribué au jeu un 9/dix dans notre Critique de Resident Evil Village PS5, le décrivant comme « un jeu essentiel pour quiconque ayant même un intérêt passager pour la franchise ». Il est également disponible sur PS4.

Dans ce Guide de Resident Evil Village, nous allons partager notre trucs et astuces du débutant pour vous aider à résister à tout ce que Lady Dimitrescu et ses compagnons doivent vous lancer. Nous allons également révéler l’emplacement de tous les objets de collection, incluant le Chèvres de protection. De plus, nous couvrirons Toutes les combinaisons de cadenas et Tout Emplacements de mise à niveau des armes à feu, ainsi que où trouver Poisson, Viande, la volaille, et Comment obtenir Lei.

De plus, cette page contiendra quelques Guides des trophées, révélant comment mettre le feu à un Moroaica et comment combiner un trésor dans sa forme complète. Veuillez noter que, malgré nos meilleurs efforts pour préserver le récit, il y aura un peu de lumière Spoilers de Resident Evil Village dans ce guide en raison de la nature de son contenu. Veuillez parcourir attentivement si vous souhaitez découvrir l’histoire par vous-même.

Resident Evil Village Guide: Tous les objets de collection

Resident Evil Village a 20 objets de collection à vous de trouver. Il n’y a aucun moyen de savoir combien vous en avez collecté au cours de l’histoire, à l’exception du menu Défis qui est déverrouillé après avoir terminé le jeu. Ce menu affiche combien vous en avez collecté, mais ne détaille pas ceux qui vous manquent. La seule façon de vous assurer de trouver tous les objets de collection en une seule partie est de suivre ce guide.

Chèvres de protection sont de petites figurines en bois en forme de chèvres qui se cachent tout au long du jeu. Ils sont généralement assez difficiles à trouver. Sans l’aide de ce guide, vous ne risquez pas de les repérer. Pour enregistrer chacun d’eux comme trouvé, vous devez leur tirer dessus avec une arme à feu. Ils émettent un léger son lorsque vous vous approchez d’eux alors que leur tête se balance d’avant en arrière.

Resident Evil Village est divisé en de nombreux endroits différents, qui contiennent tous des objets de collection. Ci-dessous vous trouverez un guide pour tous les objets de collection Resident Evil Village dans l’ordre où vous les découvrirez dans le jeu.

Dans la section suivante de notre Guide de Resident Evil Village, nous fournirons une aide supplémentaire pour résoudre des énigmes dans Castle Dimitrescu, trouver des trésors, des procédures pas à pas spécifiques pour les trophées, comment mettre à niveau Ethan Winters et toutes ses armes, et plus encore.

Solutions de casse-tête

Surclassements

Trésors

Trophées

FAQ

Resident Evil Village ressemble beaucoup à son prédécesseur immédiat, donc si vous connaissez déjà Ethan Winters, cette dernière aventure devrait vous sembler assez familière. Cependant, il existe des trucs et astuces nous recommandons à tous les joueurs, quel que soit votre confort. Continuez à lire pour vous assurer que vous êtes prêt pour ce qui vous attend.

Ne gaspillez pas vos munitions sur le bétail

Afin de préparer des améliorations permanentes à The Duke’s Kitchen, vous devrez tuer des animaux en échange de poisson, de viande et de volaille. Et comme les munitions ne sont pas exactement en abondance tout au long du jeu, nous ne vous recommandons pas de gaspiller vos tirs sur le bétail. Équipez votre couteau et poursuivez les porcs, les chèvres et les poulets qui habitent la région à la place. Il faudra quelques coups pour les tuer – en particulier les plus grosses créatures – mais vous serez dans une bien meilleure position de l’autre côté de la rencontre. Vous n’aurez gaspillé aucune balle et du poisson, de la viande ou de la volaille sera à vous.

Tirez sur les cages à oiseaux suspendues au-dessus de vous

Vous pensez peut-être que les cages à oiseaux qui pendent au-dessus de votre tête dans certaines zones ne sont là que pour la décoration, mais ce n’est pas vrai. Si vous tirez sur la cage, elle tombera au sol et vous donnera un objet. Cela inclut Lei pour acheter des améliorations, de la poudre à canon pour fabriquer des balles et d’autres objets qui vous aideront à progresser. Il n’y aura jamais rien de vraiment important dans votre quête à l’intérieur des cages à oiseaux, mais quel que soit l’objet que vous obtenez, cela vaudra toujours la seule balle que vous utilisez.

Utilisez la carte à votre avantage

En appuyant sur le bouton du pavé tactile, vous pouvez afficher une carte des zones que vous avez visitées jusqu’à présent. Vous devez utiliser ses mécanismes à votre avantage. Si une zone est rouge, cela signifie qu’il y a encore un élément à y trouver. Si la zone est bleue, c’est que vous avez trouvé tous les éléments qui s’y trouvent. Ces couleurs ne représentent pas les objets de collection, mais en termes d’objets réellement utiles, vous saurez si vous avez tout à proximité en appuyant simplement sur le pavé tactile.

Recherchez le ruban jaune

Pendant que vous explorez le village et ses environs, gardez un œil sur tout ce qui est jaune. Ruban jaune, peinture jaune. Parce que si vous le voyez, cela signifie que vous pouvez interagir avec lui ou utiliser un élément là-bas. Du ruban jaune est collé autour des boîtes que vous pouvez casser pour les objets, tandis que de la peinture jaune se trouve à côté des objets qui peuvent être combinés avec un objet. Cela s’applique principalement à la roue de puits et à la manivelle, qui vous permettent tous deux d’accéder à de nouvelles zones et objets.

Ne vendez pas tous les trésors immédiatement

La plupart des trésors que vous trouverez peuvent être remis au duc en échange de Lei immédiatement, mais avant de le faire, vérifiez toujours la description qui leur est associée. La plupart liront « Valuable » ou Very Valuable « , mais certains diront aussi » Combinable « . Cela signifie qu’il y a un autre trésor ailleurs que vous pouvez combiner avec ce que vous avez trouvé pour le faire valoir beaucoup plus de Lei. La plupart de ces trésors seront assez évidents car ils seront étiquetés comme « Body » ou « Shaft » afin que vous sachiez tout de suite qu’il y a une autre pièce pour l’accompagner.

Après avoir terminé votre première partie, vous déverrouillerez la boutique de contenu supplémentaire dans le menu Bonus. Ici, vous pouvez échanger des CP contre des déblocages. Ils incluent le mode de jeu The Mercenaries, de nouvelles armes, des mods de munitions infinies pour les armes, ainsi que des concept art et des figurines. Chaque déblocage a un prix attaché, et vous devriez avoir accumulé une bonne quantité de CP pour acheter quelques choses immédiatement après avoir battu le jeu une fois. Pour voir comment vous obtenez plus de CP et ainsi acheter plus de déblocages, consultez l’onglet Défis dans le menu Bonus.

Et cela apporte notre Resident Evil Village guide de sa conclusion. Nous espérons que cela vous a aidé à traiter avec Mère Miranda et ses complices, mais si vous avez d’autres trucs ou astuces à partager, n’hésitez pas à les poster dans les commentaires ci-dessous.