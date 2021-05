Guide: Ratchet & Clank: FAQ sur Rift Apart – Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Ratchet & Clank: Rift Apart est le dernier effort d’Insomniac Games, apportant le duo de plates-formes PlayStation bien-aimé sur PS5 cet été. Il s’annonce comme l’une des sorties les plus remarquables de 2021, et nous avons hâte de nous lancer dans cette aventure colorée. En attendant, nous avons rassemblé cette FAQ afin que vous puissiez vous familiariser avec tout ce qu’il y a à savoir sur Rift Apart.

Sur cette page: Quelle est la date de sortie de Ratchet & Clank: Rift Apart? Combien coûte Ratchet & Clank: Rift Apart? Existe-t-il des bonus de précommande pour Ratchet & Clank: Rift Apart? Devez-vous pré-commander Ratchet & Clank: Rift Apart pour obtenir le Pixelizer et l’armure Carbonox? Existe-t-il une édition spéciale Ratchet & Clank: Rift Apart? Quand commencera le préchargement de Ratchet & Clank: Rift Apart? Ratchet & Clank: Rift Apart sera-t-il sur PS4? Quelle est l’histoire de Ratchet & Clank: Rift Apart? Qui est Rivet dans Ratchet & Clank: Rift Apart? Avez-vous besoin de jouer aux précédents jeux Ratchet & Clank pour comprendre l’histoire? Quelles armes y aura-t-il dans Ratchet & Clank: Rift Apart? Ratchet & Clank: Rift Apart est-il un jeu Open World? Ratchet & Clank: Rift Apart aura-t-il le multijoueur? Existe-t-il un mode photo dans Ratchet & Clank: Rift Apart? Existe-t-il un patch Day One pour Ratchet & Clank: Rift Apart? Quelle est la taille du fichier pour Ratchet & Clank: Rift Apart? Ratchet & Clank: Rift Apart sera-t-il 60FPS?

Ratchet & Clank: La date de sortie de Rift Apart est le 11 juin 2021. Le jeu sera lancé dans le monde entier à cette date, il n’y a donc pas d’attente.

Combien coûte Ratchet & Clank: Rift Apart?

Ratchet & Clank: Rift Apart est une version premium à plein prix de PlayStation Studios, au prix de 69,99 € / 69,99 €.

Existe-t-il des bonus de précommande pour Ratchet & Clank: Rift Apart?

Lorsque vous précommandez Ratchet & Clank: Rift Apart physiquement ou numériquement, vous recevrez un accès anticipé à deux objets en jeu. Vous débloquerez immédiatement l’arme Pixelizer, ainsi que l’ensemble d’armure Carbonox.

Devez-vous pré-commander Ratchet & Clank: Rift Apart pour obtenir le Pixelizer et l’armure Carbonox?



Non. L’arme Pixelizer et l’armure Carbonox seront disponibles dans le jeu, que vous les précommandiez ou non. Si vous précommandez, vous obtiendrez simplement ces articles plus tôt qu’en les déverrouillant régulièrement.

Existe-t-il une édition spéciale Ratchet & Clank: Rift Apart?

Il n’y a qu’une seule version de Ratchet & Clank: Rift Apart sorti physiquement, et c’est une version simple et standard. Il n’y a pas de collection de fantaisie ou d’édition spéciale disponible physiquement.

Cependant, sur le PlayStation Store, vous pouvez acheter l’édition Digital Deluxe de Ratchet & Clank: Rift Apart. Cette version du jeu est livrée avec de nombreux extras numériques: cinq ensembles d’armures, un ensemble d’autocollants pour le mode photo, 20 Raritanium, une bande-son numérique et un artbook numérique.

Quand commencera le préchargement de Ratchet & Clank: Rift Apart?

Si vous précommandez Ratchet & Clank: Rift Apart numériquement, vous pourrez télécharger le jeu avant sa sortie afin de pouvoir commencer à jouer immédiatement le jour du lancement. Le préchargement est généralement activé quelques jours avant la sortie, nous nous attendons donc à ce que vous puissiez précharger Ratchet & Clank: Rift Apart la semaine à partir du 7 juin 2021.

Ratchet & Clank: Rift Apart sera-t-il sur PS4?

Non, Ratchet & Clank: Rift Apart ne sera pas disponible sur PS4. Le jeu sort exclusivement sur PS5.

Quelle est l’histoire de Ratchet & Clank: Rift Apart?

L’histoire du jeu reprend après les événements de Ratchet & Clank: Into the Nexus. Au début du jeu, Ratchet et Clank sont célébrés pour leur héroïsme avec un énorme défilé, mais il est interrompu par le Dr Nefarious, qui vole l’arme Dimensionnateur. Il a l’intention de l’utiliser pour ouvrir un portail vers un monde où il gagne toujours. Ratchet et Clank sont séparés alors qu’ils dégringolent à travers des failles dans l’espace, et Clank se heurte à Rivet, un nouveau personnage de Lombax. La paire vise à réparer les choses pendant que Ratchet les traque.

Qui est Rivet dans Ratchet & Clank: Rift Apart?

Rivet est un tout nouveau personnage jouable introduit dans Ratchet & Clank: Rift Apart. C’est une femelle Lombax, de la même espèce que Ratchet. Rivet est essentiellement Ratchet, mais issu d’une réalité alternative. Dans sa version du monde, Rivet ne rencontre jamais Clank ou quelqu’un comme lui, elle a un bras mécanique et elle utilise un marteau au lieu d’une clé.

Avez-vous besoin de jouer aux précédents jeux Ratchet & Clank pour comprendre l’histoire?

Le développeur Insomniac Games a déclaré qu’il avait construit le jeu pour être une histoire autonome, ce qui signifie que s’il s’agit de votre premier jeu Ratchet & Clank, vous pourrez toujours en profiter. Cependant, Rift Apart fait suite à Into the Nexus, il y aura donc forcément des références à des événements précédents. Vous pouvez probablement profiter de Rift Apart sans jouer à aucun des autres jeux de la série, mais ceux qui ont joué à tous les jeux principaux en tireront probablement un peu plus sur le récit.

Quelles armes y aura-t-il dans Ratchet & Clank: Rift Apart?

La série Ratchet & Clank est connue pour son arsenal d’armes imaginatif, et Rift Apart ne sera pas différent. Les armes que nous connaissons actuellement apparaîtront dans le jeu comprennent:

Tempête de Blackhole

Pistolet à rafale

Lames Buzz

Vague de froid

Drillhound

Exécuteur

Gant du destin

Paratonnerre

M. Fungi

Collisionneur Negatron

Pixelizer

Ricochet

Bombe éclatante

Arroseur topiaire

Répulseur du Vide

Ratchet & Clank: Rift Apart est-il un jeu Open World?

Ratchet & Clank: Rift Apart n’est pas un jeu en monde ouvert. Cependant, ses niveaux sont assez importants et il y aura des zones ouvertes à explorer. Pour la plupart, cependant, il s’agit d’un jeu de plateforme d’action linéaire.

Ratchet & Clank: Rift Apart aura-t-il le multijoueur?

Bien que rien n’ait été officiellement confirmé ou refusé, il est peu probable qu’il y ait des modes multijoueurs dans Ratchet & Clank: Rift Apart. La série est traditionnellement une aventure d’action en solo, et Rift Apart semble être le même.

Existe-t-il un mode photo dans Ratchet & Clank: Rift Apart?

Oui, Ratchet & Clank: Rift Apart propose un mode photo complet. Semblable à celui trouvé dans Spider-Man de Marvel: Miles Morales, le mode photo vous permettra de placer et d’ajuster vos propres sources de lumière, de changer les expressions et les poses des personnages, d’appliquer des autocollants et de changer la tenue du personnage. Ceci s’ajoute à toutes les fonctionnalités habituelles du mode photo, telles que les réglages de l’appareil photo et de l’obturateur, les cadres et les filtres.

Existe-t-il un patch Day One pour Ratchet & Clank: Rift Apart?

Rien n’a été officiellement dit sur un patch du premier jour pour Ratchet & Clank: Rift Apart. Cependant, nous serions très surpris s’il n’y a pas de mise à jour à télécharger le jour du lancement. Nous nous attendrions à ce qu’il y ait un patch du jour un.

Quelle est la taille du fichier pour Ratchet & Clank: Rift Apart?

Ratchet & Clank: Rift Apart occupera environ 42 Go d’espace sur le SSD de votre PS5.

Ratchet & Clank: Rift Apart sera-t-il 60FPS?

La reponse courte est oui. Ratchet & Clank: Rift Apart aura au moins deux modes parmi lesquels vous pourrez choisir. Vous pouvez choisir un mode de résolution, qui exécute le jeu à 4K mais plafonne la fréquence d’images à 30 images par seconde. Vous pouvez également sélectionner un mode de performance qui signifie que le jeu fonctionnera à 60 images par seconde à une résolution réduite.

Avez-vous hâte de jouer à Ratchet & Clank: Rift Apart sur PS5 en juin? Frayez-vous un chemin dans la section des commentaires ci-dessous et faites-nous savoir si vous avez d’autres questions.