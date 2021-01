Guide rapide: les vaccins COVID-19 utilisés et leur fonctionnement

Des dizaines de vaccins contre le coronavirus sont entrés dans des essais cliniques en 2020, et maintenant, une poignée a été autorisée pour utilisation d’urgence dans divers pays – ce qui signifie que les injections peuvent être administrées au public pendant que leurs développeurs continuent de collecter des données sur leur innocuité et leur efficacité. S’ils remplissent tous les critères nécessaires, ces vaccins pourraient être pleinement approuvés à l’avenir, et dans certains endroits, ils l’ont déjà été.

Voici un guide rapide des vaccins COVID-19 actuellement utilisés dans le monde.

En relation: 20 des pires épidémies et pandémies de l’histoire

Pfizer-BioNTech

Le vaccin développé par Pfizer et la société de biotechnologie allemande BioNTech est 95% efficace à la prévention du COVID-19, une grande étude a révélé. Le vaccin est administré en deux doses, à trois semaines d’intervalle, et il doit être conservé à moins 94 degrés Fahrenheit (moins 70 degrés Celsius). Le 11 décembre 2020, le vaccin Pfizer-BioNTech est devenu le premier vaccin COVID-19 à être autorisé pour une utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Plusieurs autres pays ont également autorisé le vaccin pour une utilisation d’urgence, notamment le Royaume-Uni, l’Argentine, le Chili et Singapour, et l’Union européenne a emboîté le pas le 21 décembre. Le New York Times a rapporté . Bahreïn, le Canada, l’Arabie saoudite et la Suisse ont pleinement approuvé le vaccin.

Le tir utilise une molécule appelée ARNm comme base. Cousin moléculaire de l’ADN, l’ARNm contient des instructions pour construire des protéines spécifiques; dans ce cas, l’ARNm du vaccin code pour la protéine de pointe de coronavirus, une structure qui colle à la surface du virus et est utilisée pour infecter les cellules humaines. Une fois à l’intérieur du corps, le vaccin demande aux cellules humaines de construire cette protéine, et le système immunitaire apprend à la reconnaître et à l’attaquer.

Moderna

Le vaccin développé par la société de biotechnologie américaine Moderna et le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) utilise également l’ARNm comme base et est estimé à 94,5% efficace à prévenir COVID-19. Comme le vaccin Pfizer-BioNTech, il est administré en deux doses, mais les doses sont administrées à quatre semaines d’intervalle, plutôt que trois. Une autre différence est que le vaccin Moderna peut être conservé à moins 4 F (moins 20 C), plutôt que d’exiger une congélation comme les injections de Pfizer.

La FDA autorisé le vaccin Moderna pour une utilisation d’urgence le 18 décembre, et Israël et l’Agence européenne des médicaments, une agence de l’Union européenne, ont tous deux autorisé les injections pour une utilisation d’urgence en janvier, selon le Times. Le Canada a entièrement approuvé le vaccin le 23 décembre.

Oxford-AstraZeneca

Le vaccin développé par l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca est estimée à environ 70% efficace pour prévenir le COVID-19 – cela dit, dans les essais cliniques, l’ajustement de la dose semblait augmenter cette efficacité.

Chez les personnes ayant reçu deux doses complètes, espacées de 28 jours, le vaccin était efficace à environ 62%; chez ceux ayant reçu une demi-dose suivie d’une dose complète, le vaccin était efficace à 90%, selon les premières analyses . Cependant, les participants aux essais cliniques qui ont reçu des demi-doses l’ont fait par erreur, et certains scientifiques se sont demandé si ces premiers résultats étaient représentatifs.

La Grande-Bretagne et l’Argentine a autorisé le vaccin Oxford-AstraZeneca pour une utilisation d’urgence à la fin de décembre, et l’Inde et le Mexique ont autorisé le vaccin pour une utilisation d’urgence en janvier, selon le Times. Les plans contiennent une version affaiblie de l’adénovirus, un virus du rhume commun qui infecte naturellement les chimpanzés. Les scientifiques ont modifié le virus afin qu’il ne puisse pas se répliquer dans les cellules humaines, puis ont ajouté des gènes codant pour la protéine de pointe du coronavirus. À l’intérieur du corps, le vaccin pénètre dans les cellules et délivre ces gènes de protéines de pointe, que les cellules utilisent pour construire la protéine de pointe elle-même. La présence de protéines de pointe déclenche une réponse immunitaire.

Les vaccins Pfizer-BioNTech sont placés dans un congélateur à l’hôpital universitaire de Bruxelles, Belgique, le 26 décembre 2020. (Crédit d’image: Nicolas Maeterlinck – Piscine # OM / )

Sinopharm (Institut des produits biologiques de Pékin)

Sinopharm, le groupe pharmaceutique national chinois appartenant à l’État, et l’Institut des produits biologiques de Pékin ont développé un vaccin à partir d’un coronavirus inactivé, ce qui signifie une version modifiée du SRAS-CoV-2 qui ne peut pas se répliquer. Fin décembre, Sinopharm a annoncé que le vaccin, appelé BBIBP-CorV, est efficace à plus de 79%, selon les données préliminaires des essais cliniques de stade avancé – cela dit, la société n’a pas publié ces données.

À l’été 2020, la Chine a autorisé Sinopharm à vacciner les ouvriers du bâtiment, les diplomates et les étudiants avec l’un de ses deux candidats vaccins COVID-19, dont BBIBP-CorV, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Près d’un million de personnes avaient reçu les vaccins en novembre, selon le président de l’entreprise.

Les Émirats arabes unis ont autorisé BBIBP-CorV pour une utilisation d’urgence en septembre, puis approuvé le vaccin en décembre. Bahreïn et la Chine ont également pleinement approuvé le vaccin en décembre, et l’Égypte l’a autorisé pour une utilisation d’urgence en janvier 2021, le Times a rapporté . Le vaccin est administré en deux doses espacées de trois semaines.

Sinopharm (Institut des produits biologiques de Wuhan)

Le deuxième candidat vaccin de Sinopharm, développé par l’Institut des produits biologiques de Wuhan, utilise également un coronavirus inactivé comme base. Le vaccin a été autorisé pour une utilisation d’urgence en Chine et aux Émirats arabes unis, mais on en sait peu sur son efficacité.

CanSino

Produits biologiques CanSino , en collaboration avec l’Institut de biotechnologie de Pékin, a développé un vaccin COVID-19 utilisant un adénovirus affaibli, mais qui infecte naturellement les humains et non les chimpanzés. Des essais cliniques de stade avancé avec le vaccin sont toujours en cours et son efficacité n’est pas encore connue. Le tir est administré en une seule dose.

En juin 2020, le vaccin CanSino a reçu l’autorisation d’être utilisé par l’armée chinoise, selon . .

Sinovac

La société chinoise Sinovac Biotech a développé un vaccin à partir d’une version inactivée du SRAS-CoV-2. Le vaccin, appelé CoronaVac, est administré en deux doses à 14 jours d’intervalle, 45Secondes.fr précédemment rapporté . La Chine a autorisé le vaccin pour une utilisation d’urgence en juillet.

Les estimations varient quant à la façon dont le vaccin protège contre le COVID-19, et une estimation officielle n’a pas encore été publiée. Un essai clinique au Brésil a suggéré que le vaccin était efficace à environ 78% dans un petit sous-groupe de patients, mais pour toutes les personnes, l’efficacité pourrait être plus proche de 63%, selon Estadão , un média brésilien.

Bharat Biotech

La société indienne Bharat Biotech, avec le Conseil indien de la recherche médicale et l’Institut national de virologie ont développé un vaccin à partir d’un coronavirus inactivé, appelé Covaxin, le Times a rapporté . Le vaccin est administré en deux doses, espacées de quatre semaines, et a été autorisé pour une utilisation d’urgence en Inde. Son efficacité n’a pas été rapportée publiquement.

Institut de recherche Gamaleya

L’Institut de recherche Gamaleya du ministère russe de la Santé a développé un candidat vaccin contre le coronavirus appelé Spoutnik V, en référence au premier satellite artificiel au monde, lancé au cours de la course spaciale , 45Secondes.fr précédemment rapporté . Le vaccin contient deux virus communs du rhume, ou adénovirus, qui ont été modifiés pour ne pas se répliquer chez l’homme; les virus modifiés contiennent également des gènes codant pour la protéine de pointe du coronavirus.

En novembre, la Russie a annoncé que le vaccin était efficace à plus de 91,4% pour prévenir le COVID-19, selon les premières données d’essais cliniques. (Les détails complets des essais n’ont pas encore été publiés dans une revue scientifique.)

Le même mois, la Russie a commencé à offrir le vaccin à ses citoyens dans le cadre d’une campagne de vaccination de masse, selon le New York Times. La Russie avait déjà approuvé le vaccin pour une utilisation limitée en août, alors que très peu de données d’essais sur l’homme étaient disponibles, a rapporté 45Secondes.fr.

Depuis novembre, la Biélorussie, l’Argentine et la Serbie ont également autorisé le vaccin pour une utilisation d’urgence, a rapporté le Times.

Institut de vecteur

En octobre 2020, la Russie a accordé une « approbation réglementaire » à un deuxième vaccin, développé par le Vector Institute, un centre de recherche biologique russe, selon CNBC . Le vaccin contient des peptides de coronavirus, qui sont de petites portions de protéines présentes dans le virus. Comme Spoutnik V, le vaccin a été approuvé en Russie avant la réalisation d’essais cliniques à grande échelle. Pour l’instant, son efficacité est encore inconnue.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.