Guide: Quand Square Enix présente-t-il la diffusion en direct?

Quelle heure est Square Enix présente: printemps 2021? Quand et où pouvez-vous regarder Square Enix Presents? L’éditeur japonais prend le train en marche avec sa propre diffusion en direct, présentant certains de ses prochains jeux. Dans ce guide, nous avons tous les détails dont vous aurez besoin avant l’événement.

Sur cette page: Quand Square Enix présente-t-il? Où pouvez-vous regarder les cadeaux Square Enix? Quelle sera la durée des présentations de Square Enix? Quels jeux seront annoncés ou présentés lors des cadeaux Square Enix?

Quand Square Enix présente-t-il?

À quelle date et heure commence Square Enix Presents: Spring 2021? Vous trouverez ci-dessous toutes les dates et heures régionales dont vous aurez besoin. Remarque: pour les fuseaux horaires Asie / Océanie, l’événement aura lieu aux petites heures du vendredi 19 mars.

Jeudi 18 mars 2021

Amérique du Nord: 10h PDT / 11h MDT / 12h CDT / 13h EDT

10h PDT / 11h MDT / 12h CDT / 13h EDT Royaume-Uni / Irlande: 17h GMT

17h GMT L’Europe : 18h CET / 19h EET

18h CET / 19h EET Asie / Océanie: 2h00 JST / 1h00 AWST / 4h00 AEDT

Où pouvez-vous regarder les cadeaux Square Enix?

Square Enix Presents: Spring 2021 sera diffusé à partir des chaînes YouTube et Twitch officielles de l’éditeur. Bien sûr, nous allons héberger le livestream ici même sur Push Square, alors restez dans les parages et regardez avec nous.

Quelle sera la durée des présentations de Square Enix?

Square Enix a déclaré que sa diffusion en direct de Square Enix Presents durera environ 40 minutes.

Quels jeux seront annoncés ou présentés lors des cadeaux Square Enix?

L’éditeur a été assez clair sur les jeux qui seront diffusés pendant Square Enix Presents. La tête d’affiche de l’émission est le prochain jeu de la série Life Is Strange. Nous verrons également des jeux comme Marvel’s Avengers, Outriders, Balan Wonderworld et de nouveaux jeux de Square Enix Montréal. De plus, il y aura quelque chose concernant le 25e anniversaire de Tomb Raider, ainsi qu’un jeu mobile Just Cause.

Êtes-vous impatient de présenter Square Enix? Discutez dans la section commentaires ci-dessous.