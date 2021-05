Guide: Quand est le Summer Game Fest: Kickoff Live?

Quand a lieu le Summer Game Fest: Kickoff Live? Geoff Keighley est de retour pour une deuxième année pour organiser une série d’événements numériques qui promettent de contenir de nombreuses annonces et révélations de jeux. La dernière fois, l’homme du battage médiatique a mis sur les streams en remplacement de l’E3, mais maintenant il sera en compétition pour les feux de la rampe avec l’E3 2021. En tant que tel, il n’est pas facile d’avoir une idée de chaque événement qui se déroule sur le le mois prochain environ. Dans ce guide, nous allons révéler quand vous pourrez vous connecter à Summer Game Fest: Kickoff Live.

Sur cette page: Quand est le Summer Game Fest: Kickoff Live? Où pouvez-vous regarder Summer Game Fest: Kickoff Live? Que sera montré pendant le Summer Game Fest: Kickoff Live? Combien de temps durera Summer Game Fest: Kickoff Live?

Quand est le Summer Game Fest: Kickoff Live?

À quelle heure et à quelle date est le livestream Summer Game Fest: Kickoff Live? Voici toutes les heures dont vous avez besoin:

Jeudi 10 juin 2021

Amérique du Nord: 11h PDT / 12h MDT / 13h CDT / 14h EDT

11h PDT / 12h MDT / 13h CDT / 14h EDT Royaume-Uni / Irlande: 19h BST

19h BST L’Europe : 20h CEST / 21h EEST

20h CEST / 21h EEST Asie / Océanie: 3h JST / 2h AWST / 4h AEST

Où pouvez-vous regarder Summer Game Fest: Kickoff Live?

Summer Game Fest: Kickoff Live peut être regardé sur les plateformes habituelles, y compris Twitch et YouTube. Le livestream sera également hébergé ici sur Push Square, ce qui signifie que vous pouvez regarder l’émission avec nous et discuter des révélations sur-le-champ. Toutes les actualités concernant les jeux PS5 et PS4 seront ensuite rapidement couvertes sur le site.

Que sera montré pendant le Summer Game Fest: Kickoff Live?

Au moment de la rédaction de cet article, Geoff Keighley n’a encore partagé aucune annonce prévue pour l’émission. Il aime toujours taquiner quelques révélations avant le début des procédures, nous ne manquerons donc pas de mettre à jour cette section lorsque nous en saurons plus. Nous savons qu’il y aura plus de 12 premières mondiales, y compris de nouveaux jeux et des annonces pour des titres déjà révélés.

Combien de temps durera Summer Game Fest: Kickoff Live?

L’événement durerait environ deux heures.

Vous attendez avec impatience le Summer Game Fest: Kickoff Live? Quels jeux espérez-vous seront présents? Partagez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous.