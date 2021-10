Guide: Quand est-ce que le State of Play Livestream de Sony PlayStation?

Quand est l’état des lieux ? Que sont les dates et heures du prochain état des lieux PlayStation? State of Play est l’émission régulière de Sony, diffusée en direct par intermittence tout au long de l’année. Chacun se concentre sur des choses différentes – parfois des exclusivités PS5 et PS4, d’autres fois des titres tiers et parfois juste sur un seul jeu. Quand est le prochain état des lieux ? Dans ce guide, nous allons vous donner tous les détails dont vous avez besoin pour vous connecter.

Quand est-ce que la diffusion en direct de l’état de jeu de Sony PlayStation?

Quelle date et heure est State of Play ? Sony a annoncé que le prochain State of Play aura lieu le Mercredi 27 octobre 2021. Pour une ventilation complète des fuseaux horaires, voir ci-dessous :

Mercredi 27 octobre 2021

Amérique du Nord: 14h HAP / 15h HAR / 16h CDT / 17h HAE

14h HAP / 15h HAR / 16h CDT / 17h HAE Royaume-Uni/Irlande : 22h BST

22h BST L’Europe : 23h CEST / 00h EEST

23h CEST / 00h EEST Asie/Océanie : 6h JST / 5h AWST / 8h AEDT

Où pouvez-vous regarder le prochain livestream Sony PlayStation State of Play ?

Vous pourrez regarder le prochain State of Play sur les comptes officiels YouTube et Twitch de Sony, via les liens respectifs. Vous pourrez également regarder avec nous ici même sur Pousser Carré, car nous accueillons l’émission avec un blog et un chat en direct. Rejoignez-nous!

Bien sûr, si vous ne pouvez pas regarder State of Play en direct, vous pouvez être sûr que nous vous informerons de toutes les nouvelles pertinentes afin que vous puissiez vous rattraper plus tard.

Quels jeux seront affichés ou annoncés pendant l’état des lieux ?

Le prochain état des lieux se concentrera sur « les annonces et les mises à jour pour les prochaines versions tierces destinées à PS5 et PS4 ». Cela signifie que nous ne verrons aucun jeu exclusif Sony cette fois-ci. Au lieu de cela, nous pouvons nous attendre à ce que les éditeurs tiers et les équipes indépendantes nous préparent. Sony taquine également qu’en plus de « nouveaux regards sur les jeux précédemment annoncés », nous pouvons nous attendre à « quelques révélations de nos partenaires du monde entier ». Passionnant!

Bien qu’aucun jeu n’ait été confirmé pour cet état des lieux, il est probable que nous verrons une mise à jour sur Call of Duty: Vanguard, et peut-être certains indépendants comme Sifu et Solar Ash. Ce n’est que spéculation, cependant.

Quelle sera la durée de l’état des lieux ?

Le spectacle State of Play durera environ 20 minute, selon Sony.

Attendez-vous avec impatience le prochain livestream State of Play ? Qu’espérez-vous voir pendant le showcase ? Spéculer dans les commentaires ci-dessous.