Guide : quand EA Play Live 2021 est-il disponible ?

Quand est EA Play Live 2021 ? Electronic Arts ramène son événement vitrine annuel, promettant de montrer certains des prochains logiciels de l’éditeur. À venir plus tard dans l’année que d’habitude, EA Play Live s’est encore éloigné de la période E3, mais vous devez vous attendre à quelque chose qui ressemble à une conférence de presse E3. Alors, quand la diffusion doit-elle commencer ? Ci-dessous, nous avons décrit tout ce que vous devez savoir sur EA Play Live 2021.

Quand EA Play Live 2021 est-il disponible ?

Quelles sont les dates et heures d’EA Play Live 2021 ? Vous trouverez ci-dessous toutes les heures régionales afin que vous sachiez exactement quand le spectacle commencera. Il y a un pré-spectacle avant l’événement principal lui-même.

jeudi 22 juillet 2021

Amérique du Nord: 10h HAP / 11h HAR / 12h CDT / 13h HAE

10h HAP / 11h HAR / 12h CDT / 13h HAE Royaume-Uni/Irlande : 18h BST

18h BST L’Europe : 19h CEST / 20h EEST

19h CEST / 20h EEST Asie/Océanie : 2h JST / 1h AWST / 3h AEST

Où pouvez-vous regarder EA Play Live 2021 ?

EA diffusera le flux en direct via ses pages officielles YouTube et Twitch. Comme toujours, nous hébergerons le flux ici même sur Push Square, alors restez dans les parages et regardez avec nous son déroulement. Si vous ne pouvez pas assister à la présentation en direct, nous publierons dès que possible toutes les actualités PlayStation pertinentes sur le site.

Quels jeux seront présentés à EA Play Live 2021 ?

C’est EA, donc le spectacle sera relativement prévisible. Nous nous attendons à voir des mises à jour sur des jeux tels que Battlefield 2042, FIFA 22 et Madden NFL 22. Il y aura sûrement aussi des segments sur Les Sims 4, Apex Legends et EA Originals comme Knockout City et Lost in Random. En dehors de tout cela, il y a le renouveau de Dead Space très répandu qui pourrait être annoncé, et nous espérons avoir des nouvelles sur le prochain jeu Need for Speed. Hé, peut-être que Codemasters, récemment acquis par EA, annoncera quelque chose de nouveau.

Combien de temps durera EA Play Live 2021 ?

EA n’a pas précisé combien de temps durera l’émission, mais nous nous attendons à ce qu’elle dure entre 30 minutes et une heure.

Êtes-vous impatient de regarder EA Play Live 2021 ? Quels jeux espérez-vous voir? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.