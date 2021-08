Guide: Prochains jeux PS5, PS4 pour septembre et octobre 2021

Le mois d’août est terminé, et cela signifie qu’il est temps de commencer à regarder la programmation d’automne bien remplie. À partir de septembre, la fin de l’année est généralement remplie de gros jeux pour PlayStation 5 et PS4. Il y en a pour tous les goûts aussi – divers jeux de sport font leur apparition annuelle, des jeux de tir à la première personne défilent et il y a un ou deux titres familiaux pour démarrer. Jetons un coup d’œil à ce qui arrivera dans les rayons des magasins en septembre et octobre 2021.

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

NBA 2K22 – 10 septembre

La simulation de basket-ball annuelle de 2K Sports revient, comme vous pouvez vous y attendre. Le jeu de cette année sera sur PS5 et PS4 et apportera un certain nombre d’améliorations à la fois sur et en dehors du terrain. L’action a été peaufinée, vous plongeant plus profondément dans le sport ; la ville sera intégrée à MyCareer, et vous pourrez même explorer d’autres options pour les joueurs vedettes, comme une carrière dans le hip hop ou la mode. Il y a beaucoup de changements, petits et grands, à venir dans le jeu cette année, et cela devrait faire une autre excellente simulation.

Des créateurs de Dishonored vient Deathloop, un jeu d’action à la première personne sur un homme piégé dans une boucle de 24 heures. Pour vous échapper, vous devrez trouver et tuer une sélection de méchants en un seul cycle. Avant d’en arriver là, vous utiliserez autant de boucles qu’il le faudra pour collecter des informations, trouver les chemins les plus efficaces et trouver des solutions intelligentes pour rendre le meurtre de vos cibles aussi rapide et facile que possible. Cela ressemble à un grand casse-tête fascinant, et nous ne doutons pas que ce sera un moment amusant.

La série Far Cry revient, avec une nouvelle fois un nouveau cadre, une nouvelle histoire et un nouvel antagoniste. Situé dans une représentation fictive de Cuba, vous vous battrez contre Anton Castillo et ses méthodes oppressives. C’est un autre monde ouvert exotique à explorer, et il aura toute l’action explosive que vous attendez de la franchise. Des armes puissantes, une variété de véhicules et des compagnons animaux vous accompagneront dans cette aventure pleine d’action.

Battlefield a connu des hauts et des bas ces derniers temps, mais il semble que l’entrée de cette année sera un retour à la forme. Battlefield 2042 amène la franchise dans un cadre proche du futur, et sans campagne solo en vue, il s’agit cette fois de cette expérience multijoueur signature. En plus des modes habituels auxquels vous vous attendez, nous avons également Battlefield Portal, qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres modes sur les cartes préférées des jeux précédents, et Hazard Zone, une expérience coopérative plus intense. Avec jusqu’à 128 batailles de joueurs et un tas de support post-lancement, cela pourrait être un vrai gagnant.

Plus de jeux PS5 et PS4 à venir pour septembre et octobre 2021

Quels jeux PS5 et PS4 achèterez-vous en septembre et octobre ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.