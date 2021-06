Guide: Prochains jeux PS5, PS4 pour juillet et août 2021

Le premier semestre 2021 est terminé, tout le monde, et il nous a apporté de merveilleux titres PlayStation 5 et PS4. Cependant, nous devons regarder vers la seconde moitié qui nous attend, car il y a beaucoup plus à s’enthousiasmer. Comme d’habitude, les mois d’été sont un peu plus calmes, mais il y a toujours une bonne sélection de jeux à enthousiasmer pour les mois de juillet et août. Passons en revue tout ci-dessous, ouais?

Codemasters crée avec succès de superbes jeux de Formule 1 depuis des années maintenant, et la dernière entrée est imminente. F1 2021 sera le premier de la franchise à arriver sur PS5 et PS4, et c’est un gagnant infaillible pour les fans du sport automobile. Il comportera bien sûr toutes les pistes, équipes et pilotes de la saison en cours, et vous savez simplement que le gameplay au volant sera de premier ordre. Pour les pétroliers parmi vous, c’est un pari très sûr.

Le jeu culte Nintendo DS a enfin une suite et arrive sur PS4. NEO: The World Ends with You vous met aux commandes de Rindo, obligé de participer au Reaper’s Game aux côtés de ses coéquipiers. Il s’agit d’un RPG élégant se déroulant dans un Shibuya fictif, où vous explorerez la ville et combattrez d’autres équipes tout en combattant pour survivre. Les fans seront sans aucun doute déjà à bord, mais toute personne passionnée par les JRPG devrait y jeter un œil.

Hadès – 13 août

Ce titre indépendant acclamé par la critique a époustouflé tout le monde l’année dernière sur PC et Switch, et maintenant il se dirige enfin vers PS5 et PS4. C’est un robot d’exploration de donjon dans lequel vous incarnez Zagreus, fils d’Hadès, alors qu’il tente d’échapper au monde souterrain en constante évolution. Le développeur Supergiant Games mélange les niveaux générés aléatoirement et les combats rapides avec une histoire qui se déroule lentement entre les courses. Nous avons hâte de mettre la main sur celui-ci et de voir de quoi il s’agit.

