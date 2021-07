Guide : Prochains jeux à venir sur PS5, PS4 – Sorties en août et septembre 2021

L’année avance bien et l’été se termine calmement, nous commençons à entrer dans un calendrier de sortie plus chargé. À partir d’août, les jeux PlayStation 5 et PS4 vont commencer à arriver rapidement, et il y aura de quoi être heureux au cours des prochaines semaines. Passons en revue les deux prochains mois et voyons ce qui arrive dans les rayons des magasins.

Ce titre indépendant acclamé par la critique a époustouflé tout le monde l’année dernière sur PC et Switch, et maintenant il se dirige enfin vers PS5 et PS4. C’est un robot de donjon semblable à un voyou dans lequel vous incarnez Zagreus, fils d’Hadès, alors qu’il tente d’échapper au monde souterrain en constante évolution. Le développeur Supergiant Games mélange les niveaux générés aléatoirement et les combats rapides avec une histoire qui se déroule lentement entre les courses. Nous avons hâte de mettre la main sur celui-ci et de voir de quoi il s’agit.

Cette réédition du titre à succès PS4 ajoute tout un tas de nouvelles choses à la quête de Jin. Le jeu d’action de samouraï en monde ouvert sera plus grand et meilleur avec Director’s Cut, l’ajout principal étant Iki Island. Cette extension ajoute un tout nouveau territoire à la carte, apportant avec elle de nouvelles menaces, histoires, missions et plus encore. La version PS5 comprend également d’autres améliorations, comme un chargement plus rapide, la mise en œuvre de DualSense et la synchronisation labiale japonaise pour une expérience encore plus immersive.

