Guide pour localiser le bubon dans Monster Hunter Rise

Voulez-vous former un lien plus fort que Hedwige et Harry Potter? Eh bien, nous vous expliquons comment localiser le Bubo dans Monster Hunter Rise.

Le jeu qui le frappe maintenant sur Nintendo Switch peut avoir beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui lui manque: savoir où se trouve notre ami à plumes. Nous vous disons comment localisez le bubon dans Monster Hunter Rise.

Beaucoup d’entre vous diront «mais Ana, si c’est vraiment simple, vous frappez la traverse, sélectionnez-la et appelez-la. Fin »Eh bien non, cher coupable, c’est plus que ça. La chouette fait partie d’une chaîne de demandes dans le village, comme prendre une photo d’elle, à quel point il ne suffit pas de l’appeler à notre bras.

En plus de ça, comme expliqué au début du jeu, ce bug peut nous apporter toutes sortes de cadeaux, et comment s’en procurer? Eh bien, tout simplement, mais cela peut passer inaperçu pour beaucoup.

Vous voyez, lorsque vous êtes dans le village, entre chasse et chasse, approchez-vous de la Plaza Comrade. Une fois sur place, rendez-vous au sanctuaire de la place, juste au nord de celle-ci. Maintenant vient la partie difficile: faire le tour de l’arbre.

Oui, cela peut paraître fou, mais il faut faire le tour de l’arbre. Que trouve-t-on ici? Surprendre! Une plante grimpante. Grimpez comme Jack et les haricots magiques pour atteindre le nid de votre hibou.

Ici, vous pouvez collecter les matériaux qu’il nous a apportés en train de chercher dans son nid ou, comme on dit, prendre une photo de lui pour la demande correspondante. Donc, si vous n’y étiez jamais coupable, vous savez.

Après tout, même s’ils sont peu nombreux, les matériaux gratuits que nous pouvons obtenir de lui sont toujours appréciés. Surtout si cela nous libère de l’ennui d’avoir à pêcher! Merci beaucoup, bubo!