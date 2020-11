Guide PlayStation 5 – Tous ses secrets et fonctionnalités

La PlayStation 5, ce n’est pas seulement plus de puissance. Il offre des améliorations, des fonctionnalités et quelques secrets que PlayStation 4 n’a pas. Faites attention au guide!

Nous sommes ici avec le guide playstation 5. Une compilation de tout ce que cette console offre en termes de fonctionnalités. En ce qui concerne PlayStation 4, la PS5 ne s’améliore pas seulement en puissance et nous vous le montrons dans chacune des vidéos suivantes. Vous pouvez voir comment se font les captures sans quitter le jeu, voir les heures de jeu que nous avons dans chacun de nos «jeux vidéo», les trophées cachés, transférer des sauvegardes de PS4 vers PS5 …

Télécharger les sauvegardes de PS4 vers PS5

Si vous ne voulez pas passer à nouveau ce jeu qui vous coûte tellement cher, ou si vous voulez continuer le jeu sur PS5, dans la vidéo suivante, nous vous montrerons comment passer les jeux. Bien que nous avertissions que cela a un “mais”, car vous aurez besoin de PlayStation Plus. Téléchargez le jeu de sauvegarde sur le cloud, puis téléchargez-le simplement sur PlayStation 5.

Comment désactiver l’option HDCP sur PlayStation 5

Si vous avez un capteur, le plus sûr est que sa connexion à la PS5 ne fonctionnera pas pour vous. Pour cela, vous devez désactiver l’option HDCP de la console SONY. Bien que plus tard, pour utiliser certaines applications, vous devrez l’activer.

Téléchargez les jeux vidéo PS Plus Collection sur PS5 étape par étape

Dans ce guide PlayStation 5, vous ne pouviez pas manquer le téléchargement des jeux de la collection PS Plus. Cela semble évident, mais il peut y en avoir, il est possible qu’un joueur ne sache pas ou ne découvre pas qu’avec le PS Plus, il dispose d’une énorme collection de jeux vidéo à télécharger et à jouer.

Comment voir les trophées PlayStation 5 et les heures jouées

Défendeur dès la première minute sur PlayStation 4, il a fallu une génération pour voir les heures jouées dans chaque match. PlayStation 5 peut le faire et dans la vidéo ci-dessous, nous vous le montrons. Aussi la façon de voir les trophées cachés. De cette façon avec le titre et la petite description vous saurez plus ou moins ce que vous devrez faire pour le compléter.

Comment partager des captures d’écran sur PlayStation 5 sans quitter le jeu

Un autre des conforts PlayStation 5 que nous vous proposons dans ce guide est la possibilité de partager des captures d’écran sans avoir à quitter le jeu. Ce n’était pas possible sur PlayStation 4, mais avec PS5 c’était le cas. Bien que si vous êtes dans Demon’s Souls, veuillez vous protéger avant de partager une capture.

Voici comment fonctionnent les cartes et le sélecteur PS5

Passer d’un jeu à l’autre sur PlayStation 5 est désormais plus rapide et plus facile. Pouvoir également utiliser les cartes pour accéder à certaines parties du jeu.