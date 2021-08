Guide : Nouveaux jeux PS5, PS4 cette semaine (du 29 août au 5 septembre)

XIBERIA G02 Casque de jeu sans fil pour PS5 PS4 PC PC Portable NUMULATION SUR LE CASSEAU D'OREILLAIS AVEC CASSEAUX MIC 17H BATTERIE DE DURAILLE 2.4G BASSET

Caractéristiques: Multi-compatible, peut être utilisé avec PS5/PS4/PC via une connexion sans fil, compatible avec PC/PS5/PS4/Xbox One/smart phone/tablette/PC et ainsi de suite vous le connectez via une connexion filaire. Conçus pour les jeux, ils offrent une bonne suppression du bruit et un son exceptionnel grâce à des protège-oreilles doux et épais, confortables pour un port prolongé. Convient à la plupart des tailles de tête car il est télescopique, avec un micro réglable, vous adorerez jouer avec. Mode et élégant, parfait pour que vous l'envoyiez en cadeau à vos amis, collègues, famille, etc. Longue durée de vie de la batterie, il peut être utilisé pendant plus de 17 heures s'il est complètement chargé. Caractéristiques: Marque : XIBÉRIA Modèle : G02 Type : écouteurs La couleur noire Gamme de fréquence: 20~20KHz Portée de travail : 10 m Temps de jeu : 17h Batterie: batterie au lithium 3.7V 1500mAh Temps de charge : 4 heures Autonomie en veille : 200 heures Norme de charge d'entrée