Guide : Nouveaux jeux PS5, PS4 cette semaine (du 29 août au 5 septembre)

Kotion Each G9000 3.5Mm Gaming Headset Over Ear Game Headset Bruit Cancellation Earphone With Mic Led Light Volume Control For Ps4 Laptop Tablet

Aperçu: Ce KOTION EACH G9000 est un type principal de casque de jeu, qui vous offre un champ sonore vivant, une clarté sonore, une sensation de choc sonore, capable de divers jeux. Les lumières LED sont conçues avec un effet de lumière cool sur les oreillettes, ce qui le rend plus à la mode et élégant. Ses coussinets supra-auriculaires super doux sont très confortables pendant longtemps, et c'est un excellent casque pour le joueur de jeu. Fonctionnalités: Le pilote de haute précision de 40 mm de diamètre vous offre un champ sonore et une clarté sonore vifs, vous permettant de découvrir un champ de bataille de jeu réaliste. Une excellente réduction du bruit ambiant rend votre communication claire. Cache-oreilles utilisés avec un matériau en cuir doux pour la peau et des coussinets d'oreille super doux qui sont très confortables pendant longtemps. Des lumières LED éclatantes sont conçues sur les oreillettes, soulignant l'atmosphère du jeu. Convient pour smartphone, ordinateur portable,