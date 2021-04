Guide: Nouveaux jeux PS5, PS4 cette semaine (29 mars au 4 avril)

Quoi nouveaux jeux PS5 et PS4 sortent chez les détaillants physiques et dans le cadre de la Mise à jour du PlayStation Store cette semaine? L’année commerciale étant presque terminée, la liste des nouveaux jeux PS5 et PS4 de cette semaine est un peu plus légère. Il y a encore Disco Elysium et Outriders à espérer, cependant. Pour une liste complète des toutes les dates de sortie des nouveaux jeux PS5 en 2021 et toutes les dates de sortie des nouveaux jeux PS4 en 2021, cliquez sur les liens.

Etats-Unis

29 mars

30 mars

Échecs automatiques (PS5)

Disco Elysium (PS5, PS4)

J’ai vu des nuages ​​noirs (PS4)

UnderMine (PS4)

Void Bastards: Édition Deluxe (PS4)

31 mars

Bonbons de Pâques (PS4)

Escape from Life Inc (PS4)

Simulateur de pizzeria de Freddy Fazbear (PS4)

Inversion newtonienne (PS4)

Squad Killer (PS4)

1er avril

Acalesia (PS4)

Sortie Buddies DX (PS4)

Outriders (PS5, PS4)

Road Fury (PS4)

