Guide: Nouveaux jeux PS5, PS4 cette semaine (1er mars au 7 mars)

Quoi nouveaux jeux PS5 et PS4 sortent chez les détaillants physiques et dans le cadre de la Mise à jour du PlayStation Store cette semaine? Vous voudrez porter une attention particulière à vos jeux PS Plus gratuits cette semaine, qui incluent Maquette sur PS5. Ailleurs, Yakuza: Like a Dragon est incontestablement le plus grand nom; il est peut-être déjà sorti sur PS4, mais beaucoup attendaient le lancement de cette version de nouvelle génération. Pour une liste complète des toutes les dates de sortie des nouveaux jeux PS5 en 2021 et tout nouvelles dates de sortie du jeu PS4 en 2021, cliquez sur les liens.

