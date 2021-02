Guide: Nouveaux jeux PS5, PS4 cette semaine (15 février au 21 février)

Quoi nouveaux jeux PS5 et PS4 sortent chez les détaillants physiques et dans le cadre du Mise à jour du PlayStation Store cette semaine? C’est une semaine extrêmement lente cette fois, avec seulement une poignée de titres plus petits faisant le calendrier. Potentiellement un pour votre arriéré. Pour une liste complète des toutes les dates de sortie des nouveaux jeux PS5 en 2021 et tout nouvelles dates de sortie du jeu PS4 en 2021, cliquez sur les liens.

Etats-Unis

15 février

Bullet Beat (PS4)

Can Androids Pray: Blue Edition (PS4)

Les dieux tomberont (PS4)

16 février

Fallen Legion: Revenants (PS4)

Cuisinons ensemble (PS4)

Moose Life (PS4)

Limite de vitesse (PS4)

17 février

Skateboarding: jeu révolutionnaire (PS4)

Tales from the Borderlands (PS4)

Void Gore (PS4)

18 février

Anodyne 2: Retour à la poussière (PS5, PS4)

19 février

Royaume-Uni

15 février

Bullet Beat (PS4)

Can Androids Pray: Blue Edition (PS4)

Les dieux tomberont (PS4)

Knight’s Retreat (PS4)

16 février

Fallen Legion: Revenants (PS4)

Cuisinons ensemble (PS4)

Moose Life (PS4)

Limite de vitesse (PS4)

17 février

Asdivine Kamura (PS4)

Pachi Pachi On a Roll (PS4)

Tales from the Borderlands (PS4)

Void Gore (PS4)

18 février

Anodyne 2: Retour à la poussière (PS5, PS4)

19 février