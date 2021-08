Guide : Nouveaux jeux PS5 et PS4 cette semaine (du 9 au 15 août)

Quoi nouveaux jeux PS5 et PS4 sortent chez les détaillants physiques et dans le cadre de la Mise à jour du PlayStation Store cette semaine? Nous sommes proches de l’aube de la saison idiote, vous pouvez presque le goûter. C’est, certes, une autre semaine tranquille, bien que Hades arrive enfin sur les consoles PlayStation. Pour une liste complète des toutes les nouvelles dates de sortie du jeu PS5 en 2021 et toutes les nouvelles dates de sortie des jeux PS4 en 2021, cliquez sur les liens.

Etats-Unis

9 août

10 août

Action Arcade Lutte (PS4)

Bouton Ville (PS5)

Godfall (PS4)

Cavaliers de synthé (PS4)

12 août

Assassin’s Creed : Le Siège de Paris (PS5, PS4)

13 août

