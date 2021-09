Guide: Nouveaux jeux PS5 et PS4 cette semaine (du 6 septembre au 12 septembre)

Quoi nouveaux jeux PS5 et PS4 sortent chez les détaillants physiques et dans le cadre de la Mise à jour du PlayStation Store cette semaine? Et ça commence : il suffit de regarder combien de jeux figurent sur cette liste – et beaucoup d’entre eux sont de grands noms. Il y a un nouveau Life Is Strange, NBA 2K22, Sonic Colors Ultimate, Lost in Random et bien plus encore. Les vacances sont à nos portes, les amis. Pour une liste complète des toutes les nouvelles dates de sortie du jeu PS5 en 2021 et toutes les nouvelles dates de sortie des jeux PS4 en 2021, cliquez sur les liens.

Etats-Unis

7 septembre

Simulateur de bus 21 (PS4)

FIST forgé dans Shadow Torch (PS5, PS4)

Sonic Colors Ultimate (PS4)

8 septembre

9 septembre

Le Touryst (PS5, PS4)

Ultra Âge (PS4)

10 septembre

La vie est étrange : couleurs vraies (PS5, PS4)

Perdu au hasard (PS5, PS4)

NBA 2K22 (PS5, PS4)

Port Royale 4 (PS5, PS4)

Tales of Arise (PS5, PS4)

Royaume-Uni

7 septembre

Simulateur de bus 21 (PS4)

FIST forgé dans Shadow Torch (PS5, PS4)

Sonic Colors Ultimate (PS4)

8 septembre

9 septembre

Le Touryst (PS5, PS4)

Ultra Âge (PS4)

10 septembre