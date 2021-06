Guide : Nouveaux jeux PS5 et PS4 cette semaine (du 31 mai au 6 juin)

Quoi nouveaux jeux PS5 et PS4 sortent chez les détaillants physiques et dans le cadre de la Mise à jour du PlayStation Store cette semaine? Une semaine étonnamment importante s’annonce, en particulier le 1er juin, avec Necromunda: Hired Gun, Operation: Tango et Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown. Les deux derniers sont tous deux gratuits avec PS Plus. Pour une liste complète des toutes les nouvelles dates de sortie du jeu PS5 en 2021 et toutes les nouvelles dates de sortie des jeux PS4 en 2021, cliquez sur les liens.

Etats-Unis

31 mai

1er juin

Ghosts ‘N Goblins Résurrection (PS4)

Mon enfant Lebensborn (PS4)

Necromunda : Pistolet à louer (PS5, PS4)

Opération : Tango (PS5, PS4)

La grande aventure de Spirit Lucky (PS4)

Stonefly (PS5, PS4)

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

Fête des épaves (PS5)

3 juin

La Collection Casino (PS4)

Tour de France 2021 (PS5, PS4)

4 juin

Dragon Break Classique Tête à Tête (PS4)

Griftlands (PS4)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS4)

Chars Techno (PS4)

Les derniers enfants sur Terre et le personnel de Doom (PS4)

Royaume-Uni

31 mai

Espace 2 : Arcade de jeu révolutionnaire (PS4)

Violetti Goottii (PS4)

1er juin

Ghosts ‘N Goblins Résurrection (PS4)

Necromunda : Pistolet à louer (PS5, PS4)

Opération : Tango (PS5, PS4)

La grande aventure de Spirit Lucky (PS4)

Stonefly (PS5, PS4)

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

Fête des épaves (PS5)

3 juin

Tour de France 2021 (PS5, PS4)

4 juin