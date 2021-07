Guide : Nouveaux jeux PS5 et PS4 cette semaine (du 28 juin au 4 juillet)

Quoi nouveaux jeux PS5 et PS4 sortent chez les détaillants physiques et dans le cadre de la Mise à jour du PlayStation Store cette semaine? C’est une semaine scandaleusement lente dans la PlayStation Nation, bien que la sortie tant attendue de Doki Doki Literature Club Plus attirera l’attention d’un groupe démographique spécifique. Pour une liste complète des toutes les nouvelles dates de sortie du jeu PS5 en 2021 et toutes les nouvelles dates de sortie des jeux PS4 en 2021, cliquez sur les liens.

Etats-Unis

29 juin

La quête d’Anna (PS4)

Anéantissement (PS4)

Arkan le chien aventurier (PS5, PS4)

Espace incurvé (PS5, PS4)

DOOM éternel (PS5)

Flatland Vol 2 (PS4)

Joyeux Perrily (PS4)

Mina et Michi (PS5, PS4)

Les zombies ont mangé mes voisins et la patrouille de goules (PS4)

30 juin

Club de littérature Doki Doki Plus (PS5, PS4)

Greedfall (PS5)

31 juin

Phénotopie : éveil (PS4)

2 juillet

Chroma Quaterion (PS4)

Montagnes russes des ténèbres (PS4)

Escape Game Fort Boyard (PS4)

Voie mémoire 2 (PS4)

Super Destronaute DX2 (PS4)

Simulateur de chasseur de trésors (PS4)

Royaume-Uni

29 juin

Joyeux Perrily (PS4)

Trenga illimité (PS4)

30 juin

31 juin

2 juillet