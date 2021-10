Guide : Nouveaux jeux PS5 et PS4 cette semaine (du 27 septembre au 3 octobre)

Quoi nouveaux jeux PS5 et PS4 sortent chez les détaillants physiques et dans le cadre de la Mise à jour du PlayStation Store cette semaine? C’est une autre semaine énorme pour les nouvelles versions, bien que peut-être pas aussi empilée avec des versions de haut niveau cette fois. FIFA 22 est évidemment un gros jeu, mais le reste du calendrier est rempli de petits jeux, comme Hot Wheels Unleashed et eFootball. Pour une liste complète des toutes les nouvelles dates de sortie du jeu PS5 en 2021 et toutes les nouvelles dates de sortie des jeux PS4 en 2021, cliquez sur les liens.

Etats-Unis

27 septembre

Papa (PS4)

Papa 2 (PS4)

FIFA 22 Édition Ultime (PS5, PS4)



28 septembre

Away: The Survival Series (PS5, PS4)

Tchernobylite (PS4)

G-Darius HD (PS4)

Ghostrunner (PS5)

Dans Sound Mind (PS5, PS4)

Porte de Lemnis (PS5, PS4)

UnMetal (PS4)

29 septembre

L’histoire d’un jongleur (PS5, PS4)



Centipede Rechargé (PS4)

Collection Fairune (PS4)

30 septembre

Astrie ascendante (PS5, PS4)

Football électronique (PS5, PS4)

Hot Wheels Unleashed (PS5, PS4)

Real Farm Premium Edition (PS5)

Tasse à thé (PS4)

Le cylindre éternel (PS4)

Épée Xuan Yuan 7 (PS4)

1er octobre

Aeon Drive (PS5, PS4)

Arbre ascendant (PS4)

Blaze et les Monster Machines : Axle City Racers (PS4)

FIFA 22 (PS5, PS4)

Pause bonbons d’Halloween (PS4)

Lydie (PS4)

Phoenix Point (PS5, PS4)

Super Monkey Ball : Banana Mania Digital Deluxe (PS4)

Takorita rencontre des frites (PS5, PS4)

Rénovation de la gare (PS4)

