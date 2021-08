Guide : Nouveaux jeux PS5 et PS4 cette semaine (du 16 août au 22 août)

Milestone Monster Energy Supercross 4 PS5

Le jeu vidéo officiel du Championnat AMA Supercross est de retour avec Monster Energy Supercross The Official Videogame 4 ! Avec plus de contenu officiel que jamais grâce à cette nouvelle expérience de jeu. Retrouvez plus de 100 pilotes officiels dont le très attendu Ken Roczen, les 11 stades et les 17 pistes (incluant les 7 variantes de Salt Lake City) de la saison 2020 Monster Energy Supercross.Le nouveau mode carrière vous donnera l'opportunité de débuter votre chemin vers la gloire en tant que jeune Rookie. Les performances de chaque pilote seront affectées par ses compétences acquis au cours de sa carrière, le joueur devra développer les talents de son pilote via un arbre de compétences. Recréez les circuits officiels de Supercross ou créez ceux de vos rêves grâce à l'éditeur de circuit plus avancé et plus intuitif. Nouveaux modules, nouvelles options de personnalisation pour créer un circuit à votre image.A vos guidons !!!