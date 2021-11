Guide : Mise à jour hebdomadaire de GTA Online : 4 novembre 2021

Que sont les Bonus hebdomadaires de GTA Online? Chaque semaine, Rockstar Games déploie une mise à jour pour son bac à sable en ligne, ajoutant de nouvelles activités et du contenu pour Los Santos. Ces événements incluent généralement des multiplicateurs de GTA€ et de RP pour certains modes, ainsi que des remises sur les véhicules et les vêtements. Il y a aussi régulièrement des récompenses pour jouer, comme des vêtements gratuits ou des injections d’argent. Si vous êtes avide d’apprendre Comment faire de l’argent, alors ces événements spéciaux peuvent être un bon début. Ainsi, dans le cadre de notre Guide en ligne de GTA, nous allons lister les dernières Bonus hebdomadaires de GTA Online.

Bonus hebdomadaires de GTA Online : 4 novembre 2021

Vous trouverez ci-dessous une liste des dernières Bonus hebdomadaires de GTA Online. Veuillez noter que cet article sera mis à jour tous les jeudis pour refléter le calendrier du contenu du jeu.

Événements GTA€ et RP

Événement GTA€ PR Remarques Heists: The Fleeca Job, Prison Break, Humane Labs Raid, Series A Funding et The Pacific Standard Job 2x 2x Nécessite un appartement haut de gamme Guerres de moteur 2x 2x – Auto Shop : travaux clients et exportations exotiques 2x 2x Nécessite un atelier automobile

Récompenses

Récompense Exigence Remarques Tenue de pirate Trouver sept épaves Un naufrage par jour T-shirt Karin Connectez-vous à GTA Online Uniquement disponible jusqu’au 11 octobre 500 000 € GTA Terminez toutes les finales de Heist Uniquement disponible jusqu’au 11 novembre Chiffre d’bermacht : livrée Fleeca Terminez le travail Fleeca Uniquement disponible jusqu’au 11 novembre

Véhicules neufs

Remises immobilières

Remises sur les armes

Lunettes de vision nocturne: Libérer

Libérer Masque de vision nocturne : Libérer

Remises sur les véhicules

Hydre de mammouth : 40% de réduction

40% de réduction Buckingham Valkyrie : 40% de réduction

40% de réduction Sauvage: 40% de réduction

40% de réduction Ramassage des insurgés HVY : 40% de réduction

40% de réduction Insurgé HVY : 40% de réduction

40% de réduction JoBuilt Velum 5 places : 40% de réduction

40% de réduction Karine Technique : 40% de réduction

40% de réduction Karin Kuruma (blindé) : 40% de réduction

Véhicule Podium de la Roue Chanceuse

Défi de la course à prix

Chiffre d’Übermacht : Top 4 dans une course LS Car Meet Series pendant 6 jours consécutifs

PS Plus

1 000 000 GTA€ par mois jusqu’en mars 2022

